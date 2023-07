Zehn Floriani im Einsatz: Radlader geriet in einer Halle in Brand .

Feuerwehreinsatz in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Dietweis: Im Motorraum eines Radladers entwickelte sich am Montag ein Brand. Das Gerät stand in einer Halle, ein Ausbreiten des Brandes konnte verhindert werden.