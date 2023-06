Familie Arnhof: Gold und Silber für Joghurt - und was dahinter steckt

„Wir freuen uns sehr“, sagt Silvia Arnhof, „wir haben viel Arbeit und Liebe in die Produkte gesteckt.“ Seit November 2020 betreiben sie und ihr Mann Mattias den Biohof, erzeugen Vollmilch sowie Joghurt natur und in zehn, meist fruchtigen, Sorten. Die Schwiegereltern Martin und Maria Arnhof haben den Milchhof seit 1993 biologisch bewirtschaftet und den Bezirk etliche Jahre mit Schulmilch versorgt, nun unterstützen sie tatkräftig.

Seine Erzeugnisse darf der Biohof Arnhof, wie berichtet, seit April unter der Direktvermarkter-Dachmarke „Gutes vom Bauernhof“ anbieten. Die Milch wird nicht zentrifugiert, wegen des höheren Fettgehalts sind die Joghurts besonders cremig. Abgefüllt werden sie in Mehrweggläser eines NÖ Herstellers, der das Etikett nicht aufklebt, sondern ins Glas einbrennt. „Das ist umweltfreundlich und sieht gut aus“, so Arnhof.

Neuen Stall errichtet, Familie hat Zuwachs bekommen

„In unserer Gegend ist ein Biobetrieb mit Direktvermarktung selten“, sagt sie. Zweimal wöchentlich werden Milch und Joghurt an Bauern- und Regionalläden, Pflegeheime und Spitäler, zu Eurospar in Eggenburg und Julias Speisekammerl in Langegg geliefert. Eine kleine Selbstbedienungshütte gibt es direkt beim Bauernhof.

Das Vorjahr verlief für die Familie sehr arbeitsreich: Für die rund 100 Kühe wurde ein neuer Stall errichtet. Dazu erblickte der dritte Arnhof-Sprössling das Licht der Welt. So kam es, dass die erste Einreichung fürs Kasermandl erst heuer erfolgt ist. Die Auszeichnung gibt viel Motivation, Ideen für weitere Produkte wie Topfen und Frischkäse sind vorhanden. „Doch das geht sich zeitmäßig mit drei kleinen Kindern nicht aus“, sagt Silvia Arnhof: „Wichtig ist, dass die Qualität passt und wir wissen, dass wir am richtigen Weg sind.“