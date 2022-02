Digitales Archiv ist nun online

Derzeit befinden sich schon über 300 Einträge in der Reingerser Topothek und laufend kommen neue dazu. Auch mehrere private Personen aus der Gemeinde haben ihre persönlichen Archive durchstöbert und Material zur Verfügung gestellt. Wie berichtet, soll der Fokus nicht nur auf Bilder gelegt werden, sondern etwa auch auf alte Zeugnisse. Die Aufbereitung hat Werner Hanko übernommen, Finanzierung und Beschaffung der Unterlagen erfolgen in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Andreas Kozar, den Dorferneuerungsvereinen Hirschenschlag, Leopoldsdorf, Illmanns und Reingers und mit der Dorfgemeinschaft Grametten. Man ist darauf angewiesen, dass auch aus der Bevölkerung Unterlagen kommen.

Zum Kennenlernen wird es einen Topothekenabend in der Genusswelt Riedl in Leopoldsdorf geben. Dieser ist für 23. Februar um 19 Uhr geplant. Dabei werden der Umgang, die Möglichkeiten und die Inhalte des digitalen Archivs vorgestellt. Auf der „Topothek“ wird lokalhistorisches Material aus privaten Beständen gesichert, digitalisiert und in einem Online-Archiv sichtbar gemacht.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden