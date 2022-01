Reingers startet mit Topothek

Als im Sommer anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Großgemeinde an einer Sonderausgabe der Reingerser Gemeindenachrichten gearbeitet wurde, legte Verfasser Werner Hanko gleich den Grundstein für ein weiteres Projekt: eine Topothek als digitales Archiv der Gemeinde. Die Idee dazu habe es schon jahrelang gegeben, erzählt er. Weil er fürs Gemeindejubiläum schon viele historische Materialien zusammengetragen hatte, war der Zeitpunkt nun optimal.

Fotos, Dokumente, Texte – all diese bereits vorhandenen Unterlagen werden gerade von Werner Hanko digitalisiert. „Es läuft ganz gut, ich habe schon einen gewissen Grundstock angelegt“, erzählt er. Ist auf einem Foto das Entstehungsdatum vermerkt, erleichtert es die Arbeit freilich. Hanko will den Fokus aber nicht nur auf Bilder legen, sondern etwa auch alte Zeugnisse zusammentragen. Geplant wäre zudem ein eigenes Sterbebild-Archiv.

Unterstützung der Bevölkerung ist gefragt

Finanzierung und Beschaffung der Unterlagen erfolge in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Andreas Kozar, den Dorferneuerungsvereinen Hirschenschlag, Leopoldsdorf, Illmanns und Reingers und mit der Dorfgemeinschaft Grametten, erklärt Werner Hanko. Für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden soll die Topothek voraussichtlich im Laufe des Jänners.

Dann, wenn schon eine bestimmte Anzahl an Einträgen vorhanden ist. „Dadurch bekommt man auch für die weitere Suche nach Unterlagen eine Übersicht, in welche Richtung es gehen soll“, sagt Werner Hanko: „Eine Topothek ist darauf angewiesen, dass aus der Bevölkerung genug Unterlagen kommen und zur Verfügung gestellt werden.“ Insofern hofft er, noch Unterstützung beim Auftreiben von Unterlagen zu bekommen. Interessierte können sich also mal schon auf die Suche nach alten Fotos, Texten und Dokumenten – die mit der Gemeinde zusammenhängen – machen.