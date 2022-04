„Epochaler Schritt“: 92.000 Euro für Digitalisierung am Stadtamt Gmünd

Einen Monat vor Ausbruch der Covid-Pandemie hatte eine Arbeitsgruppe zufällig den Prozess zur Digitalisierungs-Offensive im Gmünder Stadtamt begonnen. Das brennende Rathaus als angenommenes Horrorszenario brauchte es gar nicht, um den Status quo aufzuzeigen: Die Pandemie mit dem überfallsartigen Gang ins Homeoffice habe das schonungslos getan, sagt Kassenchef und Arge-Leiter Clemens Köhler heute. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig ein 92.000 Euro schweres Digitalisierungspaket für die Stadtverwaltung auf Schiene gebracht.

Die Dimension ist gewaltig. Köhler spricht alleine von gut 15.000 Buchungen in der Buchhaltung pro Jahr. Vieles sei ausgedruckt in Ordnern abgelegt – sehr blöd, wenn sich diese bei Mitarbeitenden zuhause befinden und andere auch darauf zugreifen müssen. Am Ende eines intensiven Prozesses sei die Entscheidung auf einen „langfristigen, epochalen Schritt“ gefallen, sagt Köhler: Die Stadt wechselt von Software-Anbieter Gemdat zu Community, im Spätsommer wird nach intensiver Vorbereitung des Personals das gesamte Datenmaterial ins neue System „migriert“, danach schon das Budget für 2023 im neuen Programm vorbereitet. Zunächst werden die Gemeindebediensteten von Experten der Community bei der Arbeit unterstützt, ab 1. Jänner soll eigenständig mit der neuen Software gearbeitet werden.

„Transparenteres Arbeiten wird möglich, weil alle Berechtigten digital auf Infos zu bestimmten Themen am Letztstand zugreifen können.“

Für Beschäftigte bringe das eine enorme Umstellung, aber auch einen gewaltigen Fortschritt, betont Clemens Köhler: „Transparenteres Arbeiten wird möglich, weil alle Berechtigten digital auf Infos zu bestimmten Themen am Letztstand zugreifen können.“ In die Software implementiert wird ein Geo-Informationssystem von GISquadrat, das Datensätze zu Einrichtungen oder Einwohnern verknüpft und per Mausklick abrufbar macht. Ebenfalls gekauft wird eine Bausoftware der Firma ABK, die vor allem kleinere Ausschreibungen unkompliziert ermöglichen und Angebote dank klarer Leistungskataloge vergleichbarer machen soll.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.