An sich hatte der Schremser Gemeinderat am 7. September lediglich über weitere Auftragsvergaben zu befinden, die über den Sommer bei der Sanierung des Schulkomplexes nötig geworden waren. Bürgerlisten-Chefin Viktoria Prinz gab für die 270.000 Euro schweren Aufträge wie alle anderen Mandatare grünes Licht, machte jedoch auch ihrem Unmut über den baulichen Zustand der Volksschule zum Schulstart Luft („unzumutbar“). Der NÖN-Bericht zur Sitzung löste gehörige Entrüstung aus.

Direktor Kurt Spiesmaier und Bürgermeister Peter Müller (SPÖ), der im Gemeinderat die Schilderungen von Prinz über eine gesundheitsgefährdende Situation unter anderem mit rausstehenden Kabeln, fehlenden Garderoben, Kleber am Boden bzw. Löchern wie berichtet als „nicht gar so dramatisch“ relativiert und von bald einkehrender Normalität gesprochen hatte, luden die NÖN zum Lokalaugenschein ein.

„Dann hätten wir keine Kinder in die Schule gelassen.“ Ein Gefährdungspotenzial habe während des Schulbetriebes zu keiner Zeit bestanden, betont Kurt Spiesmaier, „wäre dem so gewesen, dann hätten wir keine Kinder in die Schule gelassen“.

Wie der Zustand zum Schulstart war, das ist heute vor Ort freilich nicht mehr feststellbar. Spiesmaier zeigt Fotos, die in der Nacht des 2. September nach Beendigung aller Reinigungsarbeiten gemacht wurden. Missstände sind darauf nicht zu erkennen.

Er sei sehr stolz auf das Team um den Schulwart, das die ganzen Ferien hindurch gearbeitet und sogar auf Urlaube verzichtet habe, beteuert der Direktor. Er habe den Zustand bei einer Begehung vorm Schulstart als staubfrei und in Ordnung befunden, auch die Garderoben seien montiert gewesen. Lediglich die Haken seien inzwischen abgenommen und durch qualitativ bessere ersetzt worden. Frei liegende Kabel seien nicht stromführend und zudem in für Kinder unerreichbarer Höhe gewesen.

Zum Zeitpunkt des NÖN-Besuches traf das tatsächlich zu.

Spiesmaier: Keine einzige Beschwerde. Kein einziger Elternteil habe sich bei ihm wegen der Situation in der Schule beklagt, betont der Direktor jedenfalls. Dass Kinder aus Sicherheitsgründen von Lehrpersonal in Klassen im Obergeschoß begleitet werden hatten müssen, sei schlicht unwahr. Personal sei 25 Minuten vor Unterrichtsbeginn wegen der Aufsichtspflicht anwesend, kümmere sich um bereits zur Schule gebrachte Kids.

Den von Prinz angeführten Kleber am Boden bestätigt Kurt Spiesmaier indes. Aber: Dabei habe es sich um eingespritztes Epoxidharz gehandelt, das erst nach dem Aushärten abgeschliffen werden konnte. Gefahr habe das definitiv keine dargestellt.

Prinz hält an Aussagen fest. Viktoria Prinz zur Frage, wie sie zu ihren Aussagen gekommen sei: „Für alles, was ich gesagt habe, verbürge ich mich, es entsprach der Wahrheit an den ersten Schultagen. Ich freue mich, wenn das zwei Wochen später nicht mehr der Fall ist – Probleme wurden aufgezeigt und gelöst, das zu bewirken ist meine Aufgabe als Listenchefin.“ – Bildlich sei das aus Rücksicht auf Kinder im Schulgebäude nicht dokumentiert, „meine Belege sind die Aussagen betroffener Eltern, deren Namen ich nicht nennen werde“.

Die Intention sei jedoch keinesfalls gewesen, die Schule bzw. Direktor Spiesmaier anzugreifen. Man habe hier absolut das Beste aus der Situation gemacht, „es geht rein um die Gemeinde, die für den Umbau verantwortlich ist“. Das sieht auch ihr Gatte und Listenmitstreiter Elmar Prinz so. Das Geschilderte habe er an den ersten zwei Schultagen mit eigenen Augen gesehen, der Zeitraum für ein solches Großprojekt in den Ferien sei einfach zu kurz gewesen, es hätte zum Beispiel einer Containerlösung bedurft.

Malerarbeiten nach Unterrichts-Ende. Aktuell noch ausständig sind im Innenbereich primär einzelne Malerarbeiten. Die sollen laut Schulleitung dann durchgeführt werden, wenn die letzten Kinder das Haus verlassen haben, damit Beeinträchtigungen unterbunden werden.

