Tägliches Zugpaar ab 2023: Vindobona kehrt als „Silva Nortica“ zurück

Grünen-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler lege wieder Zukunft in die Schienen, freuen sich die Waldviertler Abgeordneten Martin Litschauer (Nationalrat) und Silvia Moser (Landtag) in einer Aussendung. Der Silva Nortica trete als gemeinsames Projekt von Österreich und Tschechien das Erbe des von 1957 bis 1992 trotz „Eisernem Vorhang“ verkehrenden Paradezuges Vindobona an, ab 2025 werde auch ein zweites Zugpaar eingesetzt.

Das neue Angebot werde ab nächstem Jahr „die österreichischen und tschechischen Regionen des Nordwalds näher zusammenbringen und so auch wieder eine Anbindung des Waldviertels an die tschechische Hauptstadt darstellen“, so Moser und Litschauer in der Aussendung, in der auch das laufende FJB-Ausbauprojekt einmal mehr hervorgestrichen wird.

