Praktisch alle nennenswerten Veranstaltungen für die kommenden Tage im Gmünder Bezirk wurden infolge der Einschränkungen aufgrund des Coronavirus mittlerweile abgesagt.

Orientierung an offiziellen Empfehlungen. So schlimm ist die Wellness-Oase in der Stadt Gmünd noch nicht betroffen. Aber, so Geschäftsführer Bernhard Strohmeier zur NÖN: Man halte sich an die Interpretation der offiziellen Bestimmungen in Österreich durch die Wirtschaftskammer, und die sehe die 100-Personen-Regel pro abgeschlossenem Raum vor. Im Fall der Sole-Felsen-Welt heißt das ab sofort: jeweils hundert Besucher zugleich im Bad, und jeweils hundert Besucher in der Sauna – jeweils inklusive der Hotelgäste. Solange es keinen dahingehenden Erlass der Bundesregierung gebe, wolle man die Einrichtung aber nicht komplett schließen, sagt Strohmeier.

"Lassen den Viren keine Chance!" Auf der Internet-Seite der Sole-Felsen-Welt soll laufend über eventuelle Neuerungen berichtet werden. Aktuell wird dort der positive Effekt der Ischler Heilsole auf das Immunsystem und die Abwehrkraft hervorgehoben, laut Virologen bestehe keine spezifische Ansteckungsgefahr in öffentlichen Bädern – Chlor und Hitze seien zudem natürliche Feinde von Viren, aber: „Natürlich haben wir aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärkt. Wir lassen den Viren keine Chance!“

Kostenlose Hotel-Umbuchungen bis in den September hinein. Dennoch ist der Andrang ans Ufer des Aßangteich massiv zurückgegangen. „Das betrifft Bad und Sauna genauso wie Restaurant und Hotel“, berichtet Geschäftsführer Strohmeier etwa von 60 Storno-Anfragen im Hotel alleine am 11. März und 40 nur am Vormittag des 12. März.

Bis Ende Mai besteht vorläufig die Option, Buchungen kostenlos bis maximal in den September hinein zu verschieben.

Es geht um 185 Beschäftigte, aber: Kündigungen "derzeit kein Thema". Mitarbeitern sei es vorläufig freigestellt, zu Hause zu bleiben oder in die Arbeit zu kommen, sagt Strohmeier. Kündigungen in der immerhin 185-köpfigen Belegschaft sind derzeit, wie er betont, „kein Thema. Unser Betrieb ist krisensicher, kann derartige Einbußen eine Zeit lang verkraften.“ Arbeit gebe es auch in Zeiten ausbleibender Gäste mehr als genug – unter anderem können Überstunden abgebaut und ohnehin fällige Instandhaltungs-Arbeiten geleistet werden.

Absagen über Absagen. Fix abgesagt bzw. verschoben sind im Gmünder Bezirk unter anderem der für 18. März geplante Waldviertler Tourismustag mit 250 Gästen, die für 13. März in Harbach geplante „Tut Gut“-Regionaltour, das Jugendclubbing „N!ce Shice“ am 14. März in Hirschbach, der Gmünder Gesundheitstag (14. März) oder die für 18. März geplante Lesung mit Peter Filzmaier von Stark-Buch in Gmünd.

Die Betreiber der Heidenreichsteiner Discothek „Ypsilon“ haben ihren Betrieb bereits bis auf Weiteres eingestellt. Man sehe diesen Schritt als „unsere soziale Pflicht“, heißt es im Online-Auftritt der Einrichtung.

Bis vorläufig Ostern sind auch die VHS-Kurse ausgesetzt.

Kinobesuch bleibt eine Option. Sehr wohl findet zum aktuellen Stand die Theaterpremiere für „Eine verhängnisvolle Nacht“ am 13. März in Heinrichs statt. In den Waldviertler Kinos Gmünd und Zwettl wird der Betrieb fortgeführt – mit maximal 90 zugelassenen Besuchern (bei freier Platzwahl).