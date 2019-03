Nice Shice Clubbing in Hirschbach lockte Jugend an .

Am Samstag fand wieder die traditionelle Party in der Veranstaltungshalle statt. Die DJs Fatho, Franz Josef und Dawson's Creek, sorgten dafür, dass die Wände zum Beben begannen.

Nach einer Woche Arbeit hatte sich die Halle in eine Großdisco verwandelt. Die Jugend war für die Gestaltung des Saales verantwortlich, wo am Tag der Veranstaltung an die 40 junge Mädchen und Burschen im Einsatz waren. Es war wieder eine erfolgreiche Veranstaltung.

