Kuenringer-Kaserne: 10 Jahre Führungssimulation, Waldlehrpfad eröffnet

Vor zehn Jahren wurde der Führungssimulatur der Verteidigungsakademie nach Weitra umgesiedelt. Seit der Einführung der Simulation im Jahre 1998 wurde das System stetig weiterentwickelt und an dessen Ausbau gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen kann mit diesem Führungssimulator geübt werden. Unter den Übenden findet man auch immer wieder Soldaten ausländischer Armeen.

In den zehn Jahren, seit der Führungssimulator in Weitra steht, konnte das Österreichische Bundesheer laut eigenen Angaben aufgrund der Übungen am Monitor knapp acht Millionen Liter Treibstoff sparen. Auch die Stadt Weitra profitiert von Kaserne und „FüSim“: In dieser Zeit habe man rund 10.000 Nächtigungen mehr in der Stadt verzeichnet, berichtete Kasernenkommandant Reinhard Bachner.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der designierte Generalstabschef Rudolf Striedinger waren der Einladung gefolgt und ebenfalls bei der Feierlichkeit anwesend. „Alle bisherigen Einsätze zeigen, wie hoch qualifiziert unser Bundesheer ist. Einen wichtigen Beitrag zu diesem im In- und Ausland geschätzten Ausbildungsniveau leistet seit zehn Jahren der Führungssimulator mit seinen Soldatinnen und Soldaten“, sagte Tanner in ihrer Rede: „Ich danke Ihnen für Ihre konsequent hochwertige Ausbildung, die Sie hier den Führungskräften ermöglichen und ihnen damit die Chance geben, unter anderem noch nicht eingeführte Waffensysteme simuliert üben zu können und dadurch ihre Expertise in den Reihen des Bundesheeres zu stärken.“

In der Kaserne Weitra nehme der Umweltschutz als „Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels“ großen Stellenwert ein, lobte die Ministerin: „Daher haben wir die ökologische Landesverteidigung ins Leben gerufen, die wir in jeder Kaserne umsetzen und leben müssen. Symbolisch für dieses Engagement steht der heute eröffnete Waldlehrpfad. Ich danke allen, die sich in diesem wegweisenden Projekt beteiligen und bin stolz darauf, der nachkommenden Generation ein Stück intakte Natur zu hinterlassen.“

Als leidenschaftlicher Jäger hatte Reinhard Bachner im Frühling dieses Jahres bei einem Waldgang die Idee, einen Waldlehrpfad zu schaffen, wo jährlich für jeden in den Ruhestand tretenden Garnisonsangehörigen oder -förderer, ein Baum gepflanzt wird. Im Jahr der Linde wurden 2022 bereits einige junge Lindenbäume gepflanzt. Auch Klaudia Tanner pflanzte eine Linde, wobei sie von hochrangigen Militärs unterstützt wurde. 2023 folgt die Rotkiefer und eine solche pflanzte Tanner schon vorweg. Als Erinnerungsgeschenk wurde der Ministerin ein Klappspaten mit den Unterschriften der anwesenden Ehrengäste überreicht.

Nach den Feierlichkeiten enthüllte Tanner gemeinsam mit Reinhard Bachner und Johannes Fürstenberg die Gedenktafel des Waldlehrpfades. Dieser wurde gemeinsam mit der Stadtgemeinde Weitra, der Sparkasse Region Waldviertel, dem Forstamt der Familie Fürstenberg und dem Verein zur Förderung des Waldes ins Leben gerufen – ab nun für die Soldatinnen und Soldaten sowie die Bevölkerung öffentlich zugänglich.

