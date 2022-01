Jetzt fix: Billa macht in Gmünd Platz für Penny

Billa-Plus und Billa, Seite an Seite – wie lange wird dieses Experiment in Gmünd gut gehen? Diese Frage stellten sich im Vorjahr um diese Zeit viele Tausend Menschen im oberen Waldviertel. Da hatte der Rewe-Konzern angekündigt, den Gmünder Merkur-Markt zum gleichnamigen großen Bruder des direkt gegenüber gelegenen Billa-Marktes zu machen. Jetzt lässt ein Rewe-Sprecher auf NÖN-Nachfrage die Katze aus dem Sack: An die Stelle des Billa-Marktes mit etwa 20 Beschäftigten wird der Penny-Markt übersiedeln.

Marktplatz seit Jahrzehnten

Der Billa-Markt, der dem Kreisverkehr an der Ecke Bahnhofstraße und Emerich-Berger-Straße im Volksmund den Namen gab, steht an einem historischen Gmünder Marktplatz. Die Konsum-Genossenschaft hatte hier viele Jahre lang den größten Supermarkt der Stadt betrieben. Als Konsum 1995 in die Insolvenz schlitterte, wurde der Markt mitsamt Belegschaft von Billa übernommen – und einige Zeit parallel zum kleinen Billa am Stadtplatz geführt. Beim Kreisverkehr wurde sukzessive erweitert, 2009 erstmals im Waldviertel das neue „Big Billa“-Konzept umgesetzt. Ab 2011, als der Billa am Stadtplatz nach 32 Jahren wegen der räumlichen Nähe geschlossen wurde, war der große Markt der einzige Billa der Stadt.

Merkur tat weh, mit Billa-Plus wurde das Leiden offensichtlich

Ein schmerzlicher Einschnitt war 2018 der Bau der abgespeckten Version eines Merkur-Marktes vis-à-vis. Offensichtlich wurde das Leiden aber erst, als Merkur im Frühjahr 2021 zu Billa-Plus wurde, mit gleicher Preisgestaltung, gleichen Angeboten, aber größerer Auswahl. Wenn es im Gmünder Supermarkt-Eck bei Hofer, Eurospar & Billa-Plus staute, waren in der Mitte beim Billa immer noch genug Parkplätze frei.

Gerüchte über einen Filialabtausch zwischen Billa und dem etwa einen Kilometer entfernt in der Weitraer Straße – mit ebenfalls hoher Verkehrsfrequenz, aber zumindest nicht dem komplett gleichen Publikum wie beim „Billa-Kreisverkehr“ – gelegenen Penny-Markt machten seit Monaten die Runde.

Penny-Bestätigung in knappen Worten

Jetzt kommt in einer knappen schriftlichen Stellungnahme die Bestätigung von Thomas Gimesi, „Senior Communications Manager“ beim Handelsriesen Rewe, dem beide Vertriebsschienen gehören: Ein „Abtausch“ sei geplant, schreibt er, „der Billa am Kreisverkehr soll zu einem Penny-Markt werden. Ein konkretes Eröffnungsdatum steht hier jedoch noch nicht fest. Weitere Pläne zu etwaigen Änderungen bei unseren Standorten in Gmünd liegen derzeit nicht vor.“

Präzisieren wollte Gimesi die Angaben auf NÖN-Nachfrage nicht. Daher ist auch nicht definitiv bestätigt, ob der „normale“ Billa-Markt in der Bezirkshauptstadt überhaupt eine Zukunft hat. Aus dem Umfeld der Märkte heißt es aber, dass Billa in den aktuellen Penny übersiedeln wird – und die Filiale auch einer leichten Vergrößerung unterzogen werden soll. Als Zeitpunkt für die Umsetzung der Pläne wird ungefähr der Sommer 2022 genannt.

Spar: Schließung vor finalem Neubau naht

Reges Baustellen-Treiben herrscht indes unbeirrt vom Winterwetter bei einem anderen Supermarkt Gmünds: Die im August 2021 exklusiv via NÖN vorgestellten Pläne über einen Neuaufbau der Spar-Filiale in der Lagerstraße nehmen mehr und mehr Gestalt an. Der bestehende Markt wird abgerissen, sobald im bisher freien Areal rechts vorm Eingang ein neuer Hallenteil errichtet ist. Der Bau mit vorgelagertem Holzdach ist bereits in die Höhe gezogen. Am 19. Februar soll der alte Markt das letzte Mal vor seiner Abtragung öffnen. Bis Frühsommer ist für den Neuaufbau geschlossen. Danach wird mit einer um etwa 100 auf 650 m² vergrößerten Ladenfläche und neu aufgebauter Parkfläche mit extrabreiten Stellplätzen neu durchgestartet.

(Noch) kein Lidl

Lidl-Fans müssen in Gmünd übrigens weiter warten. Der Discounter, der in Schrems eine beliebte Filiale führt, bestätigt der NÖN hartnäckige Gerüchte über eine Standortsuche auch in Gmünd. Aber: Ein konkretes Projekt gebe es derzeit nicht, heißt es.

Mitarbeit: Werner Grubeck

