Harbacher Bürgermeisterin Göll wird Bundesrats-Präsidentin

„Ich hatte es nicht erwartet, nicht damit gerechnet und mich auch nicht damit beschäftigt. Aber ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben“, sagt Margit Göll über ihre zusätzliche Funktion: Die Bürgermeisterin der 700-Seelen-Gemeinde Moorbad Harbach, die im März in den Bundesrat eingezogen war, wurde am 29. Juni in der Folge einer Personalrochade im Team der ÖVP zur Vizepräsidentin des Bundesrates für das zweite Halbjahr 2023 gewählt.

Im ersten Halbjahr 2024, in dem das Land Niederösterreich turnusmäßig für sechs Monate den Vorsitz übernehmen wird, soll sie schließlich die Präsidentschaft der Länderkammer übernehmen.

Bürgermeisterin ohne Opposition

Margit Göll kam im Jahr 2005 als Gemeinderätin der Volkspartei für Moorbad Harbach in die Politik. Fünf Jahre später wurde sie Bürgermeisterin, fünf Jahre danach war ihre ÖVP die einzige angetretene Fraktion bei der Gemeinderatswahl in der einst SPÖ-geführten Kommune, sie besetzt seither alle 15 Mandate. 2016 übernahm Göll, inzwischen auch Bezirksobfrau der ÖVP-Frauen und des ÖVP-Gemeindebundes, das Landtags-Mandat des Bezirkes Gmünd von Johann Hofbauer († 2020).

Heuer wechselte sie infolge der Landtagswahl – im Team der ÖVP hatte wegen kräftiger Verluste landesweit umgeschichtet werden müssen – in den Bundesrat. Die zweite Kammer des Parlaments ist das Vertretungsorgan der Länder auf Bundesebene, auch sie ist im Parlamentsgebäude untergebracht. Anhand der Wahlergebnisse in den Bundesländern besetzt die ÖVP hier aktuell 25 der insgesamt 60 Sitze, die SPÖ 18, die FPÖ 10. Aktuelle Bundesratspräsidentin ist die Kärntnerin Claudia Arpa, die mit 1. Juli turnusmäßig auf Günter Kovacs (Burgenland) folgte.

Neue Funktionen als Chance: „Umfeld wird größer, Horizont weiter.“

Nach der nun, wie sie sagt, „sehr kurzfristigen Nominierung“ als Erstgereihte unter den NÖ Bundesräten erwarten die 58-Jährige freilich neben der Leitung der Sitzungen auch erhöhte Repräsentanz-Aufgaben in allen Bundesländern. „Auch die Wien-Termine werden deutlich mehr“, schmunzelt Göll. Sie freut sich, dass aus den anderen Bundesländern trotz anderer Sich-Bewerbender Unterstützung für das Halbjahr als Bundesrats-Vizepräsidentin gekommen ist: „Sie gönnten mir die Vorbereitungszeit, die für die spätere Aufgabe wichtig sein wird.“

Die Zeiten in der Heimat werden in den kommenden Monaten weniger sein, räumt Göll ein. Sie sieht ihre aktuelle und künftige Funktion aber als Chance für Niederösterreich und natürlich auch für das Waldviertel, „das Umfeld wird größer, der Horizont weiter. Neue Kontakte öffnen immer auch neue Türen.“

Letzte staubige Tage in der Heimatgemeinde

Zuhause in Moorbad Harbach schreiten parallel dazu die zwei großen Bauprojekte voran: Volksschule und Gemeindeamt werden wie berichtet saniert bzw. erweitert. Die Rückübersiedlung des Gemeindeamtes aus dem Provisorium im Feuerwehrhaus der Katastralgemeinde Wultschau ins runderneuerte Amtshaus ist bereits für Mitte Juli geplant. Das Amt ist dazu bis voraussichtlich 14. Juli geschlossen, für dringende Fälle aber unter Tel. 02858-5214 erreichbar.