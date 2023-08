Veranstaltungen in Weitra: „Geben wir dem Träumen eine Chance“

Auch heuer finden in Weitra wieder mehrere Veranstaltungen der Reihe „Recreate“ statt. Johannes Wohlgenannt, Intendant des Dreamival in Weitra, erklärt: „Ich erfinde und organisiere Dreamivals, gleichzeitig tu ich mir schwer, Träume zuzulassen. Es fehlt an Mut. Mit Dreamival meine ich Träume, die mit Wünschen, Hoffen, Sehnen in Verbindung stehen. Das Dreamival ist ein Mutmacher. Geben wir den Träumen eine Chance.“

Dieses Jahr steht der Wunsch und der Traum nach Wertschätzung und Anerkennung im Vordergrund. Mit dem Programm „Schuberts Traum“ eröffnen Starpianist Florian Krumpöck und Schauspieler Erwin Steinhauer am 13. August das Dreamival im Festsaal des Rathauses Weitra. Franz Schubert hat den Text „Mein Traum“ 1822 in Atzenbrugg verfasst. Am historischen Steinway Flügel - er wurde 1880 in New York gebaut - bringt Florian Krumpöck Klaviersonate zu Gehör. Beginn ist um 19.30 Uhr im Festsaal des Rathauses Weitra.

Johannes Wohlgenannt spielt am 14. August sein Soloprogramm „Himmelwärts“, in dem vor allem Sehnsucht nach Harmonie und friedlicher Ruhe den Klang der Musik und Texte bestimmen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Festsaal des Rathauses. Im Schlosstheater treffen am 19. August gegensätzliche Welten aufeinander. Um 19 Uhr starten Erika Pluhar und Ramona Kasheer eine Reise durch den Schatz der Poesie von Christine Lavant. Die Kärntner Lyrikerin verstarb vor 50 Jahren. Um 20.30 Uhr stoßen Otto Lechner und der Kern des John Lennon Tributes dazu, um mit einer Hommage mit dem Titel „Across the Universe“ eines der inspirierendsten Musiker zu gedenken.