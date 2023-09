Auf den Spuren des ersten Waldviertler Wanderbuches

Für diesen Film, es handelt sich dabei um eine Folge der ORF-Reihe „Land der Berge“, zeichnen Ully Aris und Wilfried Reichel verantwortlich. Schauspieler Stefano Bernadin, der aus den Fernsehserien Schlosshotel Ort und Kommissar Rex oder aus dem Simpl bekannt ist, schlüpft dabei in die Rolle des Autors Anton Friedrich Reil. Gedreht wurde im Stift Altenburg, in Zwettl, in Weitra, im Kamptal und im Thayatal.

Einige dieser Orte kennt Bernadin bereits, er war einige Male als Schauspieler im Waldviertel - unter anderem im Wald4tler Hoftheater oder beim Schloss Weitra Festival. In Weitra begleitete Nachtwächter Ernest Zederbauer den bekannten Schauspieler zu den verschiedenen Drehorten. Unter anderem war das Filmteam auch am Mandelstein und in Joachimstal, wo sich Anton Friedrich Reil vor 200 Jahren mit dem berühmten Glasmacher Josef Zich in der Glashütte getroffen hat.

Reils Wanderbuch wurde 1985 im Bundesverlag neu publiziert. Diese neue Auflage beinhaltet Erklärungen des Historiker Wolfgang Häusler. Diese Folge der ORF-Reihe „Land der Berge“ soll im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden.