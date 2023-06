Bald erste Charterflüge aus Budweis

Nach mehr als 20 Jahre andauernder Geduldprobe ist es bald soweit: Ab August sollen 55 Straßenkilometer von Gmünd entfernt erste Charterflieger vom „Letiště České Budějovice“ - dem Flughafen in Planá bei Budweis - nach Kreta, Rhodos und Antalya abheben. Der Zulauf ist gewaltig, obwohl die Preise teilweise kräftig über jenen von Prag liegen.

Der für die Bevölkerung aus dem Bezirk Gmünd nächstgelegene internationale Flughafen steht kurz vor dem Start: Erstmals in der Geschichte soll man dank Charterflügen der Reiseagentur Čedok aus Budweis ab August in die Türkei oder nach Griechenland fliegen können.

Flüge zu 70 Prozent ausgebucht

Laut Čedok-Sprecherin Kateřina Pavlíková stieß das Angebot bisher auf eine gewaltige Resonanz: Die Nachricht über die Flugpläne war in Südböhmen als kleine Sensation wahrgenommen worden, manche Flüge sind ihr zufolge inzwischen ausgebucht. In den Filialen der Kanzlei bildeten sich, wie das Portal www.jcted.cz berichtet, sogar Warteschlangen - nicht nur in České Budějovice, sondern auch in Písek oder Jindřichův Hradec. Teurere Tickets, dafür kurze Anfahrt & GratisparkenČedok-Generaldirektor Stanislav Zeman hatte schon Ende Jänner von unerwartet hohem Ticketverkauf gesprochen, daher Kreta als dritte Destination ins Programm genommen und die Saison nach hinten um weitere Flüge nach Rhodos und Antalya verlängert. Laut Pavlíková lässt das Interesse auch nach einigen Monaten nicht nach. „Aktuell haben wir die Plätze mit Abflug aus České Budějovice ungefähr zu 70 Prozent besetzt. Nun startet der Verkauf von Last-Minute-Reisen, freie Termine finden sich insbesondere in der zweiten August-Hälfte oder im September“, sagt sie zu www.jcted.cz. Die größte Nachfrage bestehe nach 4- und 5-Sterne-Hotels mit All inclusive.

Manche weisen darauf hin, dass Flüge aus České Budějovice um einiges teurer sind als aus Prag. Dies bestätigt auch das Angebot auf dem Webportal von Čedok. So kostet etwa der Rhodos-Urlaub von 25. September bis 2. Oktober für zwei Personen im 2-Bett-Zimmer mit All inclusive mit Abflug in Budweis 38.698 Kronen (etwa 1.630 Euro) - mit Abflug in Prag kostet dasselbe Paket 35.698 Kronen (etwa 1.500 Euro). Sprecherin Pavlíková verweist gegenüber www.jcted.cz darauf, dass Flughafengebühren variieren können. Genau das ist in Budweis der Fall. Auf der anderen Seite sparen die Touristen Zeit und Sprit bei Anfahrt - und Geld fürs Parken: Das ist am Budweiser Flughafen kostenfrei.

Lange Vorgeschichte

Der frühere Militärflughafen hat am Weg zur zivilen Nutzung eine Serie an Turbulenzen hinter sich. 2012 musste nach einem EU-Förderstopp umgeplant werden. 2017 hätten laut Plan Charterflüge angeboten werden sollen, 2019 wurde das erste Terminal fertiggestellt. Schon damals hatten der Kreis Südböhmen und die Stadt Budweis 13 Millionen Euro investiert, Debatten zur Kostendeckung folgten.

Mehr dazu im Archiv:

Weichenstellungen um Airport Budweis: Ab in den Urlaubsflieger?

Flughafen Budweis: Das Waldviertel am Radar

Flughafen Budweis wird Light-Version