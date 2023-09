1.170 Spendeneuro nach Feier im Granitwerk Kammerer

Gefeiert worden war bereits im Juli im Zuge eines kleinen Sommerfestes mit Grillerei am Areal des Granitwerkes Kammerer, die Geburtstags-Jubilare Richard Knapp, Gerhard Lexa und Peter Unterauer versorgten die Belegschaft dabei mit Speisen und Getränken. Anstelle von Geschenken baten sie um Bares in eine Spendenbox, die bei der Feier aufgestellt wurde. Geschäftsführer Rudolf Kammerer verdoppelte die Einnahmen, sodass am Ende die Summe von immerhin 1.170 Euro herausgekommen ist.

Das Geld wurde vorige Woche gemeinsam der Werkstatt Schrems - Caritas der Diözese St. Pölten übergeben. Die Gäste aus dem Granitwerk sprachen danach von einem sehr netten Besuch und einer interessanten Werkstatt-Besichtigung. Prokurist Unterauer: „Wir waren sehr begeistert und überrascht über die verschiedenen Arbeiten, die in dieser Werkstatt als sinnvolle Beschäftigung der Bewohner geleistet wird.“