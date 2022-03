Hauptstädte verlegen Granit aus Schrems

Bei gleich drei Großprojekten ist das Granitwerk Kammerer derzeit involviert: Granit aus Schrems wird bereits in Wien beim Parlament als auch beim Neuen Markt verlegt, in St. Pölten soll künftig auch der Domplatz damit gestaltet werden.

Vom Volumen her das größte Projekt ist der Neue Markt im ersten Wiener Gemeindebezirk, wo „HartbergerGranit“ aus dem Steinbruch zwischen Schrems und Gebharts am gesamten Platz auf einer Fläche von 6.000 m² verlegt wird. Und zwar in einer Stärke von 14 Zentimetern. Dazu kommen etwa Baumscheiben oder Abgänge in die Tiefgarage. Auch wenn das Projekt von einem Privatinvestor – dem Betreiber der Tiefgarage – finanziert wird, freut sich die Wiener Stadtverwaltung schon auf den „hellen Granitbelag“, der dafür sorgen soll, dass sich der Platz nicht mehr so schnell erhitzt.

Beim Parlament in Wien wird „Schremser Feinkorn“, ebenfalls in der Stärke von 14 Zentimetern, verlegt – und zwar bei den Zufahrten und Begegnungszonen rund um das Gebäude auf drei Seiten – an der Reichsstraße, Richtung Rathauspark und beim Schmerlingplatz auf einer Fläche von 2.500 m². Der Neue Markt soll bereits im Juni fertig sein, die Arbeiten beim Parlament im August. „Wir haben das Glück, das wir riesige Vorkommen haben“, so Projektleiter Peter Unterauer zu den großen Aufträgen. Wichtig bei diesen Projekten sei, dass der Granit die Anforderungen erfülle – was Faktoren wie Druckfestigkeit oder Abrieb betrifft. „Und die Platten müssen dick genug sein, um auch Schwerlast-Fahrzeuge tragen zu können.“

In St. Pölten ist gerade erst Baustart

Dort soll der gesamte Domplatz auf 1.600 m² neu gestaltet werden, und zwar inklusive großen Natursteinplatten in der Mitte. Der Granit dafür wird aus Schrems als auch vom Granitwerk Poschacher aus Geb harts geliefert. „Die Planungen dafür ziehen sich über ein paar Jahre“, berichtet Peter Unterauer. Grund dafür ist unter anderem ein alter Friedhof und die damit verbundenen archäologischen Grabungen, bei denen schon rund 300.000 Einzelfunde verzeichnet wurden.

Nun soll es aber schnell gehen: Die Neugestaltung soll bereits im September abgeschlossen sein. Verlegt wird der Stein in allen drei Fällen übrigens von anderen Firmen.

Das Granitwerk Kammerer kann bereits auf andere „Prestigeprojekte“ zurückblicken – etwa die Granitpflaster auf der Wiener Mariahilfer Straße und dem Stephansplatz.

