Am Weitraer Lagerhaus-Parkplatz: Pkw krachte in Betonsockel

Folgenschwerer Unfall am Donnerstagabend in Weitra: Ein Pkw krachte am Lagerhaus-Parkplatz neben der Landesstraße L119 in Richtung Großschönau unkontrolliert frontal gegen den Betonsockel eines Gartenzauns, die Einsatzleitung spricht von drei zum Teil schwer verletzten Insassen.