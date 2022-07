Die Burgstadt feiert – und alle feiern mit

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Als Burgstadt kann Heidenreichstein erst seit dem Jahr 1932 bezeichnet werden, als der im Jahr 1205 erstmals urkundlich erwähnte Ort zur Stadt erhoben wurde. Heuer wird also das 90-jährige Jubiläum der Stadt Heidenreichstein gefeiert – dazu geht am Wochenende vom 8. bis 10. Juli ein attraktives Festprogramm über die Bühne.

Als zentraler Ort dient dazu der Stadtplatz, wobei natürlich die Gastbetriebe dort die Bewirtung der Besucher übernehmen und für allerlei Schmankerl samt passenden Getränken sorgen werden. Für Unterhaltung sorgen neben der örtlichen Stadtkapelle diverse Formationen mit „Heidenreichstein-Bezug“, etwa die Bands Heglas , So Much More , Rudi Biber oder Two Faces (einst Bergfried).

Am 8. Juli feiert die Druckerei Janetschek ihr 110-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür und anschließendem Gautschfest. Ab 12.30 Uhr werden die Türen für Führungen geöffnet, anschließend geht es weiter zum Gautschfest, das um 15 Uhr am Stadtplatz stattfindet. Dieser Buchdruckerbrauch geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die Lehrlinge werden dabei gepackt und durch ein unfreiwilliges Bad von den „Sünden“ der Lehrzeit reingewaschen. Das Gautschen ist im österreichischen Verzeichnis für immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO gelistet und hat bei Janetschek schon Tradition: Es ist bereits das fünfte Gautschfest des Unternehmens.

Nach der offiziellen Begrüßung sorgt die Heglas Band ab 19 Uhr auf der Bühne für Unterhaltung pur.

Aber auch für die Kinder sind im Umfeld des Stadtzentrums ab Samstag, 9. Juli, einige Veranstaltungen an diversen Schauplätzen geplant. „Während ab 9 Uhr in der Einsatzzentrale (Blaulichtcamp) unter Mitwirkung der Feuerwehr, Polizei, Rettung und Rettungshundestaffel und am Bauhof Leistungsschauen und Präsentationen stattfinden werden, stehen der Pfarrhof bzw. der Stadtplatz mit Kinderkarussell, Hüpfburg, Torschusswand des FC Heidenreichstein sowie der Imkerverein und der Badmintonklub ab 13 Uhr für Aktionen im Rahmen eines Kindernachmittages im Mittelpunkt“, so Stadtrat Michael Christoph, der dann selbst am Abend mit seiner Band „Two Faces“ neben der „Rudi Biber Band“ und der Formation „So Much More“ ab 18 Uhr die Besucher musikalisch unterhält.

Besinnlich mit einer Festmesse um 9.30 Uhr startet der Sonntag, ehe es wieder ans Feiern geht: Bei Speis und Trank folgt der Frühschoppen mit der Stadtkapelle Heidenreichstein, mit dem dann die Feierlichkeiten von „90 Jahre Stadterhebung“ in Heidenreichstein gemütlich ausklingen sollen.

Für den Fall von Schlechtwetter haben die Veranstalter Vorsorge getroffen: In dem Fall ist die Margithalle als Ausweichmöglichkeit vorgesehen.

