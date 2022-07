100 l Diesel gestohlen Drei Traktoren in Schagges "angezapft"

A us drei Traktoren, die in einem offenen Geräteschuppen in Schagges abgestellt waren, zapften unbekannte Täter Diesel ab. Dem Traktorenbesitzer entstand dadurch ein Schaden von rund 200 Euro.