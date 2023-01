Dreikönigs-Aktion: Auch Australier unter Sternsingern im Bezirk Gmünd

Vollbild

FB

Auch in Heidenreichstein und Umgebung, wie hier in der Katastralgemeinde Kleinpertholz, waren die Sternsinger unterwegs, um die Weihnachtsbotschaft zu überbringen. In Brand waren Lana Walter, Lena und Julia Apfelthaler, Emma und Marlies Janda, Janina Gottler, Jonas Eichhorn, Moritz Weisgram, Anna Schindl, Hannah Oppel für den guten Zweck unterwegs. In Finsternau machten sich Markus und Simone Macho, Anika und Fabian Ruso als Sternsinger auf den Weg. Baten in Harmanschlag um Spenden: Daniel Eichinger, Valerian Mitteröcker, Tobias Glaser, Jasmin Eichinger, Anna-Lena Marquardt, Viktoria und Valentina Bauer und Katrin Schuster Katrin. Valentin Müllner, Jonas und Alice Macho, Waltraud Volkmann und Lisa Marie Macho waren in Griesbach, Katastralgemeinde von Haugschlag, als Sternsinger unterwegs. In Hörmanns sammelten Lorenz und Vincenz Neumüller und Selina Hisböck für notleidende Menschen. Begleitet wurden sie von Franz Strondl. Am Dreikönigstag feierten die Sternsinger aus Langschwarza den Gottesdienst mit. Als Sternsinger waren Adrian und Kilian Fuchs, Matheo Fuchs sowie Moritz und Philip Schleritzko in Begleitung von Wilhelm Prinz in Grünbach unterwegs. In Hirschbach gab es mehrere Sternsingergruppen. Im Bild: Alexander Schreiber, Valentina Spatschek, Alina Bachhofner und Alexander Bauer mit Begleiterin Gabrielle Steininger, Fabio Bachhofner, Rosa Birbach, Jonas Schwertberger und Oliver Schwertberger mit Begleiter Ernst Wurz. In Harmannstein zogen Moritz Wimmer, Lena Edinger, Zoe Davies, Florentina Huber, Sophie Pönwalter, Luisa Pönwalter, Marie Pönwalter, Miriam Wiesmayr, Tilda Davies und Pascal Auer-Holzer durch den Ort. Drei Sternsinger-Gruppen waren am 8. Jänner in Unserfrau unterwegs. Die Tage davor kamen die Outfits für Kaspar, Melchior, Balthasar und Sternträger in den zur Pfarre gehörenden Orten zum Einsatz. Klara Schindler, Melina Lettner, Hannah Eichhorn, Elias Eichhorn, Helene Fraißl (vorne) Adrian Schindler, Adele Steininger, Felix Steininger, Lukas Zimmermann und Tobias Zimmermann (vorne) waren in Nondorf als Sternsinger unterwegs. Zogen durch Hoheneich: Lena Schraml, Maria, Johannes und Anna Thor, Anna Reininger, Anna Rabl, Jonathan Schmid, Jonas Steindl und Deniz Rössler. Auch in der Gemeinde Haugschlag wurde die Sternsinger-Aktion in allen Katastralen durchgeführt. Bei der Bevölkerung fanden die Sternsinger großen Anklang.

1 /15