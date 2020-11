Der zunehmende B2-Durchzugsverkehr durch die Orte Lang- und Kurzschwarza ist ein Dauerthema in der mehr als 300 Einwohner großen Schremser Katastralgemeinde – seit Jahren fordert die Politik von Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) abwärts wie berichtet die Installierung einer fixen Radarbox bei der Einfahrt von Schrems kommend und die Umwandlung der 70er-Beschränkung bei der anderen Einfahrt zum 50er.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nun leitete die Bezirkshauptmannschaft infolge eines Antrages des ortsansässigen Stadtrates David Süß und der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais (beide ÖVP) das erforderliche Ermittlungsverfahren ein. Beide hoffen auf raschen und positiven Abschluss im Sinne der Ortsbevölkerung.

„Das von der Gemeinde installierte Tempomessgerät dokumentiert unzählige Geschwindigkeitsübertretungen.“ Stadtrat David Süß

Vor etwa einem halben Jahr wurde vom Schremser Gemeinderat eine umfassende Resolution zur Verkehrssituation in der Doppelortschaft beschlossen. „Ich werde permanent darauf angesprochen, man kann es aber auch selber erleben, wenn man beispielsweise beim Fußgängerübergang überqueren möchte“, so Süß. Es gehe dabei vor allem um Maßnahmen, die das Tempo der durchfahrenden Fahrzeuge verringern.

Daher haben die beiden Gemeindevertreter die 50er-Beschränkung im Einfahrtsbereich von Kurzschwarza statt der aktuellen 70er-Beschränkung beantragt.

„Bereich ist gefährlicher geworden“

„Der Bereich rund um die B2 innerhalb unserer Ortschaft ist zunehmend gefährlicher geworden, vor allem für Kinder und Jugendliche. Das von der Gemeinde installierte Tempomessgerät dokumentiert unzählige Geschwindigkeitsübertretungen“, so Stadtrat Süß. Das Messgerät ergab zuletzt wie berichtet, dass 62 Prozent aller registrierten Werte (inklusive Traktoren, Mopeds und Radlern) über dem Erlaubten liegen.

„Die Umwandlung des 70ers in einen 50er wäre ein erster, schneller Erfolg. In der Nachbarortschaft Großrupprechts wurde dies auf Wunsch der Ortsbevölkerung auch so gemacht“, hofft Süß auch in Kurzschwarza auf rasche und positive Abwicklung des Verfahrens.

„Klar ist, dass die zulässige Geschwindigkeit eingehalten werden muss, die Überprüfung erfolgt am sinnvollsten mit einer fixen Radarbox. Gerade in Coronazeiten merkt man, dass immer mehr Raser unterwegs sind, die freie Straßen fürs Tempobolzen nutzen. Das muss abgestellt werden!“, wünscht sich Süß eine erste fixe Radarbox im Gmünder Bezirk als nächsten Schritt.

Die Abgeordnete Diesner-Wais sicherte im Zuge der Begehung ihre Unterstützung zu. Abschließend betonen beide wie zuvor schon Stadtchef Harrer, dass man sich auch Gedanken machen müsse, wie der Verkehr künftig generell gelenkt werden soll, da Lang- und Kurzschwarza zunehmend zum Durchzugsort, auch für Schwerverkehr werden.