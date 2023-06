Abschied von Beatrix Skoll: Neue Direktorinnen an drei Volksschulen

Wurden Wechsel in den Direktionen von Schulen einst oft in der sprichwörtlich letzten Sekunde kurz vor Schulanfang entschieden, so steht jetzt schon fest, wer Beatrix Skoll als Leiterin der Volksschule Gmünd nachfolgen wird. Erst im vergangenen Herbst hat die Waldensteinerin Tamara Masch die Leitung der Volksschule Hoheneich übernommen, nun wechselt sie nach Gmünd.

Auswirkungen hat das auch auf die Volksschule Hoheneich, deren Leitung vakant wurde. Der Standort Waldenstein bekommt eine eigene Leiterin, bisher wurde er auch von Skoll geführt. Die Gmünderin wird 2024 nach einem Freijahr in den Ruhestand treten. Mit knapp 20 Lehrern, neun Klassen und zwei Nachmittagsbetreuungsgruppen ist die Gmünder Volksschule eine der größten im Bezirk.

In kleiner Schule Leitungsfunktion kennengelernt

„Ich freue mich darauf, das Team, die Eltern und Schüler kennenzulernen“, sagt Tamara Masch. Erst im Herbst hat sie die Leitung der zweiklassigen Volksschule Hoheneich übernommen, davor in Waldenstein unterrichtet. Der Standort Gmünd sei in Sachen Schulentwicklung sehr weit vorangeschritten, sie übernehme eine gut funktionierende Schule, betont Masch. Im vergangenen Schuljahr in Hoheneich habe sie zudem Gefallen an der Leitungsfunktion gefunden. Dadurch fällt es auch weniger schwer, dass sie künftig nicht mehr regulär unterrichten wird.

Vorgängerin Beatrix Skoll wurde 2010 Leiterin der Volksschule in Gmünd-Neustadt, übernahm später auch die Peter-Rosegger-Schule und begleitete die Zusammenlegung beider Standorte vor rund zehn Jahren. Insgesamt habe sie diesen Prozess „eigentlich unspektakulär“ in Erinnerung, blickt Skoll zurück: „Ich denke, dass die Aufregung zumindest bei den Neustädtern groß war, sich aber gelegt hat, als man sah, dass es gut funktioniert.“

Was sie dennoch schade findet: Die Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Sonderschule in der Neustadt sei ob der Entfernung nicht mehr so einfach möglich gewesen. Skoll lobt den Austausch zwischen Schule, Gemeinden und Elternvereinen an beiden Standorten – so seien gerade die Lockdowns einfacher zu bewältigen gewesen. Großen Wert legte sie auf den Unterricht in nicht-deutscher Muttersprache, etwa durch Türkisch-Angebote in Gmünd. „Ich möchte die Schulen so übergeben, dass gut weitergearbeitet werden kann“, sagt Skoll: „Mir ging es immer auch um ein gutes Miteinander des Lehrerteams.“

Schremser Lehrerinnen für Hoheneich und Waldenstein

Die personelle Veränderung an der Spitze der Volksschule Gmünd hat auch Auswirkungen auf andere Standorte. Aus der Volksschule Schrems steigen gleich zwei Pädagoginnen auf: Andrea Hermann wird mit der Leitung der Volksschule Hoheneich betraut, Andrea Weber geht nach Waldenstein. Im Bezirk Gmünd hat Weber auch durch ihre Funktionen als Sprachheilpädagogin und in der Personalvertretung viele Schulen kennengelernt. Genauso wie Andrea Hermann in Hoheneich, wird auch Weber weiterhin unterrichten. Sich als Schulleiterin auf einen Standort konzentrieren zu können, Ansprechperson vor Ort sowohl fürs Team als auch für Eltern und Schüler zu sein, sieht sie als große Vorteile.

Alle drei künftigen Schulleiterinnen sehen es als ihr Ziel, die Vernetzung innerhalb der Schule, vor allem aber auch darüber hinaus, weiterhin zu stärken.