Zivilcourage verhinderte größeren Flurbrand

Zivilcourage bewies vor wenigen Tagen ein Bewohner aus Eberweis, der bei einer Autofahrt am Ortsende in Richtung Heidenreichstein einen beginnenden Flurbrand neben der Straße sah. Der ehemalige Heidenreichsteiner Bauhofmitarbeiter Franz Flicker zögerte keine Sekunde, begann, mittels Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen - und hatte damit Erfolg, sodass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen brauchte. Abschnittskommandant Martin Kainz, der ebenfalls am Brandort erschien, lobte das Engagement und war erleichtert, dass es zu keiner Ausbreitung des Feuers kam.