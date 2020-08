Jetz is des ja so, dass ich langsam zum Misanthropen mutier. Schau, es fängt ja jetzt schon an, weil wennst ned weißt, was des heißt, dann goggelst des einfach oder fragst nach anstatt deppert drein zu schaun! Pardon, ich habe die Contenance verloren. Ja ze fix, ich hab doch grad gsagt, dasd googeln oder jemanden fragen sollst! Entschuldigung, das wird nicht wieder vorkommen.

Arvid Uhlig

Es ist jedenfalls inzwischen so schlimm, dass ich mich selbst nicht ausstehen kann und da läuten natürlich die Alarmglocken. Ja gut, Steffi, den Dad und eine Handvoll andere Leute hab ich noch gern, aber in meiner Welt beträgt die Schließmuskelquote inzwischen 99%, verstehst. Ich mein was ist z.B. eigentlich mit den vier Eintagsfliegen los gwesen, die in Weitra die neue Straße gepflügt haben?

Wenn ich sogar mit meinen Quadratlatschen in der Straße einsink, spätestens dann muss mir doch ein „Hoppala“ ins Hirn schnalzen!

Aber was willst von den Leuten erwarten, wenn es Vorbilder wie z.B. den H.C. in unserer Politik gibt, die anstatt sich zu verkriechen auch noch lautstark in die Öffentlichkeit drängen und sich genau nix zensieren. Fallst die 99% vergessen hast – des könnt ich über alle Parteien und zwar weltweit so fortführen. Keiner zensiert sich mehr irgendwas, ja nicht einmal einen Anstandsrest.

Weils als Misanthrop aber auch recht einsam is, sollt ichs vielleicht wie unsere Tiere machen – die leben einfach so vor sich hin. Entweder mögens dich oder eben ned. Die klagen dich ned, die diskutieren ned mit dir, die beachten dich maximal ned. Ja gut, die haben auch keinen Altagsstress. Keine Finanz, keine Behördengänge, keine Pensionsvorsorge, keine Businesspläne – nix, einfach nur sein.

Die Alternative zum Misanthropen wäre also vielleicht der Hippie – von Luft und Liebe leben, alle Menschen sind im Herzen gut, das Universum is auf deiner Seite und irgendwer anders soll sich die Gedanken um Zahlen machen. Ok, jetzt bin ich bei 99,1% Schließmuskelquote. Wurscht.

Ich glaub ich versuchs mit Buddhismus. Da sind alle gleich und ich werd so oft wiedergeboren, bis es passt – wegam „sind wir nicht alle ein bisschen 99,1 %“ warats gwesen…