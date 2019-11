Jetzt is des ja so, dass man sich früher mehr oder weniger am Wetter orientieren konnte, in welcher Jahreszeit man sich grad befindet.

Im Moment könnt man als Waldviertler – ja auch als Zuagroster – fast auf einen Spätsommer tippen und ist ansatzweise verwirrt. Jetzt hör ichs schon wieder schimpfen, die Handvoll übergebliebenen Alteingsessenen, die mich auch in 20 Jahren noch ned leiden werden können. Aber mei, wenn ich im Waldviertel Anfang November mein Müllsackerl im

Leiberl rausbring, seh ich mich als gut integriert an, verstehst.

Wurscht.

Arvid Uhlig Christian Polito

Jedenfalls vergisst man bei so einem Wetter natürlich auch gern mal drauf, auf Winterreifen umzustecken, aber da hat mir mal wieder die Werkstatt Prinz in Pertholz den zensierten Teil meines Körpers gerettet – grüße an alle Kollegen nach München an dieser Stelle, die Termine ein gefühltes Jahr im Voraus brauchen. Ja jetzt bin ich grad gschert, aber ich meins ja eh nicht so.

Weils jedenfalls ja noch Spätsommer is, hat mich Steffi auch gleich zum Dachrinnenreinigen verdonnert – weil mein Vorschlag, das nach dem Winter zu machen, also dann, wenn der Schnee abfließen muss, aber nicht kann, weil die Rinnen ned sauber sind, zugegeben recht deppert war.

Des blöde is, dass unsere Dachrinnen sehr hoch hängen und ich Höhen gar nicht so gern mag, aber besser jetzt als im Herbst, wenns rutschig, nass und kalt is.

Demnächst wollen wir übrigens anfangen, Kekse zu backen, weil ja bald scho wieder Weihnachten is, weißt schon, des Festl, wo es draußen so schön grünt.

Auf den Frühling, wenns dann wieder zu schneien anfängt, freu ich mich weniger, weil man sich da ja eigentlich schon auf den Sommer einstimmen will, weißt eh.

Einzig und allein der Sommer ist dann des, was er scho immer war – sonnig und heiß, ja auch im Waldviertel, zumindest die letzten Jahre.

Die heutige Post aus der Edermühle ist irgendwie wies Wetter – wega dem Verwirrten warats gwesen….