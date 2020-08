Jetz is des ja so, dass Baugenehmigungen sehr langwierig und Bauprojekte sehr teuer sein können. Wir bauen grad eine Wohnhausanlage für über 1000 potentielle Bewohner - ohne Baugenehmigung, um genau 10 Euro. Na, ned pro Quadratmeter, sondern für die gesamte Anlage, die auch noch am Wasser liegt. Naja, um ehrlich zu sein liegt’s im Wasser und um noch ehrlicher zu sein, zahlen die Bewohner keine Miete. Dafür bekomm ich wie Rumpelstielzchen ihr Erstgeborenes, auch wenn es kein Gold spinnen kann.

Bevor jetzt ein übereifriger Blockwart wieder in Vernaderungsekstase kommt – es geht um Edelkrebse in unserem Teich bzw. deren Erstbesatz.

Alte Steindach- und Lochziegel mussten im Teich anglegt werden, und das sah für Außenstehende vermutlich etwas komisch aus, wie ich vermeintlichen Bauschutt versenke.

Ein Wanderer fragte sogar, ob ich da heimlich eing’färbte Goldbarren versenk - wie aber jeder weiß, hab ich die zwischen dem Schutt für’n Wertstoffhof versteckt. Mann muss ihn also nur bei uns abholen – wir verschenken ihn – und danach suchen. Wurscht.

Arvid Uhlig

Kalt is gewesen, als ich zweimal in Teich „grutscht“ bin und Steffi hält mich da eh für komplett sinnbefreit, weil ich so einen Zirkus um ein paar Krebse mach. Ich fühl mich allerdings grad wie Weihnachten und Ostern zusammen, weil alles, was sich ohne Aufwand selber vermehrt und gut schmeckt, im Prinzip ein Gewinn is, verstehst.

Ja gut, ein bissal rassistisch is die Edelkrebsszene schon, weil es da nur ums „Heimatliche“ geht. Der eingeschleppte amerikanische Signalkrebs vermehrt sich schneller, wächst schneller und schmeckt genauso gut, hat aber die Krebspest, gegen die er immun is, der heimische Edelkrebs aber nicht.

Ich fühl mich grad wie ein grüner FPÖler mit Teich, ganz nach dem Motto „Naturschutz über Hausverstand“ und „unsere Krebs für unsere Leut“. Wenn ich den Teich Pink oder Schwarz führen würde, hätte ich zumindest Mieteinnahmen für die baulichen Anlagen, aber des is alles wurscht – wegam Blödsinn warats gwesen…