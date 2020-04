Jetz is des ja so, dass i schon vor drei Wochen gsagt hab, dass‘ kommen werden. Die Grippebeschwichtiger, die sich besonders gscheid fühlen, wenn es nicht ganz so dramatisch wie in Italien wird, was wegen getroffener Maßnahmen ja zu hoffen war bzw. zu hoffen is. Da gibts immer noch Leut, die eine Pandemie für ein 2-Wochen-Happening mit Balkonklatschen halten, wovon das Spitals- und Einzelhandelspersonal genau nix hat, wenn du deinen Allerwertesten ned dahoam lässt, verstehst!

Die Obergscheidlinge schei... auf alle Interviews von verzweifelten Krankenschwestern und Ärzten in China, Spanien, Italien, Frankreich und New York, wo nach deren Aussagen Kriegszustände herrschen. Da gibts Leut, die immer noch ein „Ja aber des is ja ned verboten“ auf den Lippen haben, während sie sich zeitgleich über immer mehr gesetzliche Maßnahmen beschweren. Hurch amoi zua - sich selbst ins Knie schießen is a ned verboten, aber trotzdem machst des ja ned! Warum? Richtig! Weils deppert is.

Es is übrigens auch vollkommen wurscht, wie viel Leute täglich an anderen Dingen sterben, die jetzigen kommen zusätzlich dazu!

Je blöder wir sind, desto länger dauert der Wahnsinn. Es geniert sich eine gar nicht mal so geringe Anzahl an Gscheidlingen nix, über „Kosten und Nutzen“ der Maßnahmen zu reden, sprich wie viel ein Menschenleben eigentlich wert is, weil das bunt bedruckte Papier ja unser oberster Gott is. Dass ein Mensch, der professionell einem Ball hinterherrennt, im Schnitt das 100- bis 200-fache im Monat (!) verdient wie eine Spitalsschwester, war bis jetzt völlig „normal“ – ein paar Millionen Menschen weltweit zu retten, indem ein paar Wochen einfach mal auf die Bremse getreten wird, stellt man nach ein paar Tagen in Frage.

Dass die Lage ernst is, wenn ein Kanzler einer Wirtschaftspartei die Wirtschaft riskiert und ein grüner Vizekanzler Ausgangsbeschränkungen erlässt, geht in einige Schädel ned nei. Die würden auch „z‘ bled zum schwimmen!“ plärren, wenn die Regierung übers Wasser gehn könnt. Des kannst ned erfinden - wegam Wahnsinn warats gwesen…