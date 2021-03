Jetz is des ja so, dass wir kurz vorm Ziel stehn. Na, i red ned von Corona, sondern vom Living Legends. Über Ersteres schreib ich eigentlich eh nix mehr, weil mir sonst nur Boshaftigkeiten auskommen. Welche? Naja, zum Beispiel dass Leut, die Angst davor haben, dass eine Impfung ihre DNA verändert, das als Chance sehen sollten. Den Joke haben entsprechende Leut eigentlich eh verstanden, weil das B in Querdenker für Bildung steht.

Reg di ned auf, ich hab ja gsagt, dass nur Boshaftigkeiten rauskommen und ich deswegen eigentlich nix drüber schreib. Wurscht. Das Living Legends is jetzt eigentlich fertig. Eigentlich, weil noch eine Formalität nachgereicht werden muss. Es waren jetzt echt ur viele Formalitäten insgesamt. Auf der einen Seite eh in Ordnung – auf der anderen Seite ein riesen Aufwand, bei dem man überlegt, obs ned einfacher is, bei eventuellen Kontrollen seine Frau mitm Laptop spazieren zu schicken. Der Blümel und Laptops… eine Geschichte voller Missverständnisse… Abgesehen davon weiß man ja überhaupt nimma, wann sich was und wie ändert. Ich mein, man schaue sich mal die neuen Entwürfe (stand 8. März) des Covid-Maßnahmengesetzes an.

Dass eine Zusammenkunft von vier Personen eigentlich als Veranstaltung interpretiert werden könnte, lässt einen verfassungslos zurück und im Klartext wirds dann heißen: Dürfen tut man schon, aber eigentlich nicht, außer vielleicht. Da stehst als kloans Würschtl da und fragst dich, wie es passieren konnte, dass es schwieriger ist ein Tinyhouse auf deinen eigenen Grund und Boden zu stellen, als chinesische FFP2-Masken unter dem Label „Made in Austria“ an die Republik zu verkaufen, verstehst. Wurscht. Wir sind jedenfalls eigentlich bereit für die große Öffnung, die meiner Meinung nach eh frühestens im Mai, wenn ned sogar wie letztes Jahr erst im Juni sein wird. Ja mei, da nützt auch der Kurze nix, der den Kanzler wegkickeln möcht. Schmarrn, ich mein natürlich den Kickl, der Kanzler Kurz weghaben möcht, man kommt ja schon ganz durcheinand. Steffi und ich sind jedenfalls einen großen Schritt weiter – wega den eigentlichen Zielen warats gwesen…