Jetzt is des ja so, dass man sich bei jeder Diskussion neuen Argumenten öffnen sollt‘, also mach ich das. Schweden is der neue Strohhalm dafür, dass das alles gar ned so passiert wie‘s passiert, verstehst. Ja gut, Österreich hat mit 106 Einwohnern/km2 knapp die fünffache Einwohnerdichte wie Schweden (23), aber des is ja net so relevant, wenn’s vor allem ums Abstand halten geht. Ja gut, Schweden hat, an der Bevölkerung gmessen, schon jetzt saftige 300 Prozent mehr Coronatote als Österreich, aber des is ja ned so relevant, weil Schweden halt einfach anders is.

Ja gut, Schweden schwenkt auch längst um, wie zuvor UK, USA & Co, aber des is ja ned so relevant, wenn man im „Wenn ich die Augen nur fest genug zumach, dann seh ich nix“-Modus is. Ja gut, da steht noch immer die Frage im Raum, ob man „an“ oder „mit“ Corona verstorben is. Bei der guten alten Grippe - na, es wird einigen echt ned z‘ bled - deren Sterblichkeitsrate auch seit jeher auf Schätzungen beruht und aufgrund der jetzigen Zahlen aus aller Welt FIX, und ohne Lockdowns, um einiges niedriger is als bei Covid-19, stellt diese Frage keiner, aber hey - wir sind im Aluhutmodus.

Wenn der Horst mit 180 gegen die Mauer rast, fragt nach einer zermatschten Birne ja schließlich auch jeder, ob er „an“ oder „mit“ einem Autounfall gstorben is. Wenn der Horst bei einem Feuer erstickt und dann verbrennt, fragt jeder, ob er „an“ oder „mit“ einem Feuer gstorben is. Wenn Horst HIV oder Krebs hat, fragt man ja auch, ob er „an“ oder „mit“ der Krankheit gstorben is. Ich mein, da muss man schon genau hinterfragen, was bei einem Aluhut, der einem ständig ins Gsicht rutscht, gar ned so einfach is. Da entgehen einem auch weiterhin Videos aus Krankenhäusern aus aller Welt und man sudert drüber, warum wir, ze fix noch amoi, ned endlich auch überbelastet sind.

Arvid Uhlig

Die depperten Maßnahmen könnens schließlich ned sein! Apropos Aluhut - ja, finanziell sind viele inklusive uns ziemlich am Oa..., die Frage ist ja jetzt aber, kracht das Finanzsystem „an“ oder „mit“ Corona?! Wurscht. I bin höchstwahrscheinlich auch a Depp und langsam verzweifelt. Warum? Wegam leidest du „an“ oder „mit“ Idiotie warats gwesen…