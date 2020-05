Jetz is des ja so, dass manche im Kurz den neuen Hitler und die Demokratie wegen böser Papierfetzen im Gsicht schwinden sehen. Was z.B. das ach so liberale China oder demokratiefreundliche Russland von den angeblich sinnlosen Maßnahmen haben, die weltweit angewendet werden, ist natürlich nebensächlich. So gehen die lustigen Demonstrationen während einer Pandemie weiter, weil es sich in Diktaturen bekanntlich so schön demonstrieren lässt, weil ja eben die Meinungsfreiheit längst eingeschränkt is, verstehst!

Arvid Uhlig

Steffi und ich haben als ersten Schritt unsere Tiererlebnisse und den Forellenteich wieder geöffnet. Die Gäste waren mehr als entspannt und zufrieden - einer hat sogar Corona ghabt. Sein Bruder, ohne ernste Vorerkrankung, is daran gstorben. Kein Stammtischheld hat ihn bis jetzt gfragt „Mit oder An?!“, was vermutlich nur daran liegt, dass er ned zum Stammtisch geht und ned, weil es sich überwiegend um Maulhelden handelt. Wurscht.

Selbstverständlich wird voller Panik, im Freien und ohne Maske, ein Abstand von etwa drei Metern eingehalten. Nein, nein, nicht aufgrund meiner Vorerkrankung, Hausverstand, das Verständnis um Abstand vs. Maske und relativ problemloser Machbarkeit, sondern aus vorauseilendem Gehorsam und der Abhängigkeit zu Bill Gates - Steffi benutzt Microsoft. Abgesehen davon arbeite ich für die Mainstreammedien und meine Kolumne ist schließlich dafür bekannt, dass ich den Leuten nachm Mund red. Dass ich aufgrund unserer im weltweiten Vergleich sehr guten Coronazahlen den Kurz nicht vollkommen zensiert find, auch wenn er u.a. das mit den Hilfefonds für Selbstständige etc. mehr als nur zensiert hinbekommt, is nur aufgsetzt - versprochen!

Ab Juli sperren wir unseren Gästeminibungalow grüne Wiese wieder auf - auch hier haben die selbst auferlegten Maßnahmen nichts mit meiner Vorerkrankung, Hausverstand und Machbarkeit zu tun, sondern mit reiner Panik, weil wir für den neu gebildeten Widerstand einfach zu schwach sind. Wir freuen uns über jeden Gast mit Hausverstand - wega da Diktatur in der Edermühle warats gwesen…