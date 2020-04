Jetz is des ja so, dass ich zur Zeit vor einer großen Aufgabe steh - na ned Corona, also ja schon auch natürlich, aber des mein i grad ned. Ich red von Ernesto.

Ernesto ist Ernst und meints ernst.

Also ich mein Ernesto ist die italienische, portugiesische und spanische Version des männlichen Vornamens Ernst. Ernesto ist aber eben nicht nur Ernst, sondern er macht auch ernst. Also ich mein, dass er grad ein ziemlicher Ungustl is, weil er sich paaren will und recht dominant sein Revier absteckt. Nein, Ernesto ist kein spanischer Pornostar, der in die Edermühle eingezogen is. Ernesto ist unser weißer Nanduhahn und den Namen hat ihm Steffi gegeben - ich glaube, bevor sie wusste, dass es ernst is, also ich mein er Ernst is.

Wurscht.

Ernst, also ich mein Ernesto, is ungefähr einen Kopf größer als ich, wenn er sich so richtig aufpudelt. So ist jetzt jedes Betreten des Wildgeheges mit einem Nervenkitzel verbunden, weil er dir sogar nachrennt, um sich aufzupudeln. Kein Spaß, sondern Ernesto, also Ernst, also ich mein ernst. Einmal hat er mich schon am Arm dawischt, und wenn er dich einmal hat, dann lässt er so schnell nimma aus. Oida, des fetzt - ganz im Ernst, also der Arm. Also der Arm is im Ernst, also im Ernesto, also im Ernst, also fast, also zumindest kein Spaß.

Arvid Uhlig

Wurscht.

Ich bin ja mal gespannt, ob das dieses Jahr schon was wird mit dem Nachwuchs und wie ernst Ernst, ich mein Ernesto, dann is, wenns wirklich um was geht, nämlich den eigenen Nachwuchs.

Vor allem - was wird Pablo dann machen?

Nein wir beherbergen weder spanische Pornostars noch kolumbianische Drogenbarone in der Edermühle - Pablo ist der zweite Hahn und den Namen hab ich raus gesucht. Warum?

Weil ich grad vom Ernst genug hab, also vom Ernst und nicht vom Ernesto. Ich bin nur froh, dass wir keine Strauße haben - da könnten wir den Hahn gleich „Gran Muerte“ nennen. „Großer Tod“, ein treffender Name bei einer Kopfhöhe von knapp drei Metern, verstehst. So jetzt muss ich mich aber wieder dem Ernst widmen - wegam Ernesto warats gwesen…