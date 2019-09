Jetz is des ja so, dass wir in der Edermühle zum Entsetzen Einiger einfach ganz viel anders machen, als ma des so gwohnt is. „Des hamma scho immer so gmacht“, is als Gegenargument dann immer der Burner. Weil wenn man sich da strikt dran halten würde, dann würden wir heute noch in Höhlen wohnen, weil des haben wir für eine gewisse Zeit ja auch immer schon so gmacht ghabt.

Das einzig Gute daran wäre lediglich, dass es keine Immobilienmakler gäbe, dafür müssten wir uns dann aber mit Säbelzahntigern rumschlagen, was wiederum aufs selbe rauskommt, wenn ich genauer drüber nachdenke.

Wurscht.

Viele Leut stutzen zum Beispiel ihrem Geflügel die Flügel, sodass es nimma fliegen kann. Super Gschicht, weil dann bleibts da und weh tuts ja auch nicht. Du Spezi, wenn ich dir Deine Haxn zamm bind, dann tut des auch nicht weh aber oa… is trotzdem, selbst wenn du nachts nicht auf einen Baum fliegen musst, um vor nächtlichen Räubern sicher zu sein.

Also stutzen wir weder irgendeinem Geflügel die Federn noch binden wir irgendwelchen Besuchern die Haxn zamm, auch wenn man bei so manchem Homo Sapiens dazu geneigt wäre. Freilich haben wir dieses Jahr wieder das ein oder andere Tier an den Habicht oder Fuchs verloren und natürlich ist das nicht schön und wirtschaftlich, schon gleich zweimal nicht.

Die vermeintliche Alternative, alles einzusperren, was sich bewegt und alles rein auf Effizienz auszulegen, ist im Zusammenhang mit Lebewesen aber vielleicht nicht ganz der optimale Weg, zumindest nicht für uns. Es gab bis jetzt kein Jahr ohne Rückschläge, aber daraus entwickeln sich neue Ideen und andere Herangehensweisen, und das Leben ist sowieso ein ständiger Lernprozess.

Recht kann man es sowieso nie allen machen, egal was und wie man es macht, soviel sollte einem bewusst sein, wenn man neue Wege einschlagen möchte oder es vor hat. Also probieren Steffi und ich es weiter auf unsere Art und Weise - wega dem, weil ma des scho immer so gmacht haben warats gwesen…