Jetz is des ja so, dass wir Verbotsschilder durch unsere Stadtzeit nicht mögen. „Fußball spielen verboten“ hier, „Alles Andere verboten“ da - nix is mehr erlaubt. Aufm Land is des anders - Wanderwege, Wälder und so viel Platz, dass es einfach schee is. Eigentlich.

Arvid Uhlig

Weil des glangt ja ned, und grad im Waldviertel is ja eh alles umsonst. Da stehn heut zum vierten mal des Monat Wildfremde mitten in unserem Garten. Na, die stehn da ned nur, sondern haben auch noch brettlbreit und wie selbstverständlich unsere Auffahrt zugeparkt. Na, die schaun ned nur um fünf Euro blöd, weil sie sich verfahren haben oder einfach mal anläuten wollen, um zu fragen, was man bei uns so erleben oder Gott bewahre kaufen kann. Na, die gehn quer durch den Garten am Living Legends, wo ja auch Leut wohnen könnten, vorbei zu einem unserer Gehege.

Als die Herrschaften im feinsten Businessdress höflich gfragt werden, ob man helfen könnt, kommt das obligatorische „Na, wir wollten ja nur mal zu den Tieren schauen.“ Ja freilich, ich spazier auch einfach auf Dachterrassen im Ersten, weil ich nur mal Wien von oben sehn wollt. Höflichst aufgeklärt, dass es hier nur Privatführungen ab einem halben Paar Designersocken gibt, entgleisen die Gesichtszüge dermaßen, dass d‘ glaubst, sie hätten sich ihre hippen Outfits nur dank eines 30-jährigen Niedrigzinsphasenkredits leisten können. Nix gegen Designeroutfits, aber entweder hast den Diridari dafür oder eben ned, aber sich dann gekünstelt bei 15 Euro schrecken is halt schon Oscar-verdächtig, verstehst. Wurscht.

Ich hab mir eh den Optiker in Weitra verkniffen, weils zu schasaugert sind, um die Viecher von der gerade mal drei Meter entfernten Straße „nur zu schaun“. Ja bist du Moped! Lass mich mal bei denen in ihr Cityoffice marschieren und eine zensierte Frage stellen - zu was auch immer die da businesskasperln. Da kannst fix einen drauf zensieren, dass eine Rechnung um 200 Euro kommt - eh ur nett, weils nicht die ganze Stunde abgrechnet haben. „Ja, wenn wir mal Zeit haben…“, hams gsagt und san abgrauscht. Steffi und ich hatten jetzt mal Zeit für ein Schild - wega den Schasaugerten warats gwesen…