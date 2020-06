Jetzt is des ja so, dass manche Dinge gar ned so einfach sind, wie‘s ausschauen. Unser Living Legends, ein ehemaliges Bikerclubhaus, ist so ein Beispiel. Der Transport zu uns war ja, wies d‘ sicher weißt, schon eine Aufgabe - zur Not schaust ins Archiv der Edermühlen- oder NÖN-Homepage. Davor hats aber erst einmal fünf Jahre gedauert, bis wir die Nachbarwiese hatten. Des is ja an sich schon ned leicht, aber als Zuagroaster im Waldviertel zu versuchen, einen angrenzenden landwirtschaftlichen Grund zu bekommen, is wie unbefleckte Empfängnis - man hat davon gehört, aber wenn man ehrlich ist, glaubt man nicht wirklich dran. Wurscht.

Arvid Uhlig

Dann hats eine Baugenehmigung gebraucht, wo ich Gscheiterl recht blöd drein gschaut hab, weil ich voll am Tiny-Haus-Trip war, wo es ja immer heißt, man sei so flexibel, weils ja auf Rädern und deswegen kein Haus is. Ein lachendes „Des is wuascht, da brauchts eine Genehmigung“ am anderen Ende der Leitung brachte schnell Klarheit.

Die Grundstücke mussten auch noch im Grundbuch zamglegt werden, und zack is ingesamt scho a guter Tausender im Nirvana der Bürokratie gwesen.

Wenn das umgekehrt so einfach gehn würd wär das toll - dreimal telefonieren, zweimal lachen, einmal stempeln Feierabend, weil am Monatsende sonst die Bank bei dir anruft, um zu sagen, dass dein Konto scho wieder voll is.

Wurscht. Jetzt simma da endlich so am Ausräumen und Planen und auf einmal und ohne Vorankündigung steh ich schon wieder mitten in so einer Sanierung. Ja gut, ich häts mir nach der Edermühle eh denken können, dass da immer was zu Sanieren is, wenn ma was Oids kauft, aber ich wollts mir halt nicht denken, sondern wieder drauf warten, bis ich’s weiß.

Jetzt weiß ich’s. „Ja mei, jetzt schau Christian - diesmal is ja eh nur eine kleine Sanierung!“, hat die Steffi mich aufmuntern wollen.

Ich hasse aber Sanierungen! Man lässt sich ja auch nicht aufn Kopf scheixxn, blos weil einer meint, dass eh nur ein kleiner Haufen is, verstehst! I glaub i kauf einfach nix Oids mehr, außer einen Wein - wega da kurzen Sanierungszeit warats gwesen…