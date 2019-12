Advent in Eggern .

So natürlich auch in Eggern, wo der Dorferneuerungsverein unter der Leitung von Obfrau Brigitte Schraml und der Mitwirkung anderer Vereine und Betriebe wie etwa der Fa. Scherzer, die für den "Engeltransport" verantwortlich zeichnet, bzw. der Gemeinde unter BGM Karl Schraml und seiner "Vize" Renate Biedermann, stets eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellt. Nicht zu vergessen auf die künstlerische Mitwirkung der Schulkinder, die unter der Leitung von Gabriele Fohringer und Christoph Palme in der Pfarrkirche Eggern auftraten und Vorfreude auf das Weihnachtsfest verbreiteten.