Altbestand wird genutzt: Gemeinschaftshaus, doch kein Kommunalzentrum

Wäre es ein Film, so hätte er nach mehreren Teilen nun sein Ende erreicht, das nicht gerade „happy“ ist. Der Anfang vom Ende war, als im Mai 2021 der Eggerner Nahversorger pensionsbedingt geschlossen wurde. Die Gemeinde wollte ein neues Geschäft über einen Verein betreiben, entschied sich später aber dagegen. Stattdessen wurde ein Konzept für ein Kommunalzentrum mit Nahversorger, Gastronomie und Veranstaltungsräumlichkeiten erarbeitet.

Weil es in den meisten Filmen auch einen Schurken gibt, bremste im vergangenen Herbst eine Kostenschätzung von 3,2 Millionen Euro wie berichtet den Optimismus. Aber, so Bürgermeister Karl Schraml damals, man lasse das Konzept beim Land NÖ prüfen, habe es noch nicht ganz abgeschrieben. „Es wird nichts“, sagt Schraml nun. Die Kosten überschreiten das Machbare klar.

Gut, dass es mit Planungen für ein Gemeinschaftshaus schon ein „Spin-Off“ gibt. Die Gemeinde hat heuer das „Gebharterhaus“ in Eggern angekauft, will es in den nächsten Jahren sanieren und dort ein öffentliches WC sowie einen Gemeinschaftsraum zur Verfügung stellen. Für die Sanierung sind 2023 60.000 Euro budgetiert. Innen müsse das Gebäude komplett ausgehöhlt werden, erklärt Bürgermeister Schraml. Und auch Dach, Fenster und Vollwärmeschutz seien zu machen – bestenfalls zum Großteil durch den Bauhof. Bleibt nur zu hoffen, dass es zumindest dafür ein Happy End gibt.

