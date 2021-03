Tradition, verbunden mit Genuss, Freundlichkeit und Tierliebe – all diese Attribute zeichnen den „Genießergasthof Kutscherklause“ in Eggern aus. Beim „hundehotel.info-Award“ werden jährlich an die 670 Hotels in Europa getestet und davon 50 „hundefreundliche“ Hotels gekürt. Dabei konnte sich das Gasthaus Kutscherklause der Familie Breuer-Wurz in Eggern nach Platz 31 im Vorjahr heuer bereits zum zweiten Mal im Spitzenfeld platzieren, sie wurde mit dem achten Gesamtrang als bester NÖ Betrieb mit dem „hundehotel.info Award“ ausgezeichnet.

Bei Bedarf auch Vollpension für Hund & Herrl. Selbst als Hundeliebhaber bekannt, wissen Magdalena Breuer-Wurz und ihr Gatte Stefan Breuer natürlich, was es für einen gelungenen Urlaub mit „dem besten Freund des Menschen“ braucht. Seit 1978 stehen die Pforten des Genießergasthofes in Eggern für Reisende und für Vierbeiner offen. Egal ob am hauseigenen Badeteich oder im Restaurant, der Hund darf Frauchen und Herrchen bei allen Aktivitäten begleiten und wird natürlich als gerne gesehener Gast beachtet.

Die Kutscherklause, die schon in dritter Generation geführt wird, wurde als hundefreundlichster Betrieb in NÖ ausgezeichnet. NOEN, Franz Dangl

Durch die zeitgemäße Anpassung der modernisierten Zimmer an das begleitende Haustier wurden dafür 2019 alle Möglichkeiten geschaffen. Die Wirtin selbst gestaltete eine eigene „Pfotenwanderkarte“, die von den Besuchern gerne angenommen wird. „Da wir selbst zwei Hunde haben, wissen wir um die Bedürfnisse und Wünsche unserer zwei- und vierbeinigen Gäste. Bei Bedarf bieten wir auch Vollpension für Mensch und Tier an.“ Durch das vielseitige Service kann die Kutscherklause auf eine große Anzahl an Stammgästen zurückgreifen, hat aber auch für neue Besucher stets offene Türen.

Hoffen auf bessere Zeiten. Zudem kommen auch immer wieder Ausflugsbusse in Eggern vorbei, um das besondere Flair und die Ruhe des Waldviertels zu genießen. „Natürlich sind momentan der Geschäftsgang und die Buchungen ins Stocken geraten. Es werden aber auch wieder bessere Zeiten auf uns zukommen“, so der einhellige Tenor des Wirte-Ehepaares angesichts der Folgen der Covid-Pandemie.