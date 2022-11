Hohe Kosten erwartet: Dämpfer für Vision rund um Kommunalzentrum

Es sei fast schon ein „Jahrhundertprojekt“, sagte Bürgermeister Karl Schraml (ÖVP) im Frühling im NÖN-Gespräch. Gemeint war das Kommunalzentrum – ein Projekt, zu dem die Idee im Sommer des Vorjahres entstanden ist.

Derzeit stehen die Chancen eher schlecht, dass es in Sachen Kommunalzentrum überhaupt weitergeht: Im März hat der Gemeinderat wie berichtet eine Kostenberechnung für ein Betriebskonzept an KPP-Consulting vergeben, die beiden Mandatare der SPÖ hatten sich der Stimme enthalten. „Das Konzept und die Kostenschätzung liegen beim Büro von Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko auf“, sagt Schraml.

Auch Frage des Heizens war Teil des Konzeptes

Bei der Kostenschätzung spricht er von rund 3,2 Mio. Euro – „und diese Dimensionen werden wir nicht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das angedachte große Ganze bekommen“, erklärt er. Dieses „große Ganze“ hätte, so Schraml, neben einem Nahversorger und Räumlichkeiten für Veranstaltungen auch Platz für eine Arzt- oder Therapiepraxis enthalten.

Im Konzept wäre laut Schraml auch ein Heizwerk vorgesehen gewesen, um Kommunalzentrum und Gemeindeamt zu versorgen. „Wir haben das Konzept noch nicht ganz abgeschrieben, aber wir müssen uns an den Kosten orientieren“, erklärt er. Am meisten hält die Gemeindeführung am Nahversorger fest: „Das wäre vorrangig wichtig.“

Hohe Energiekosten als Herausforderung

Was die rund 680 Einwohner zählende Gemeinde in finanzieller Hinsicht fordert, sind freilich die Energiekosten. „Wir sprechen von Mehrausgaben von 60.000 Euro im nächsten Jahr. Für eine so kleine Gemeinde ist das schwierig“, sagt Karl Schraml. Das Gemeindeamt werde mit Strom geheizt, ein Heizwerk könne also auch in der Hinsicht eine Entlastung sein. Nur: Für die Planung des Kommunalzentrums bildete ein Gebäude in der Nähe des Gemeindeamtes die Basis. Der Grund für ein potenzielles Heizwerk gehöre dort dazu. Kauft die Gemeinde das Gebäude nicht, werde man den Grund auch nicht bekommen.

Die Gedanken zu einem Kommunalzentrum sind entstanden, als der örtliche Nahversorger im Mai 2021 pensionsbedingt geschlossen wurde. Die Gemeinde wollte ein neues Geschäft zuerst über einen Verein betreiben, entschied sich später aber dagegen. Schließlich wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um ein Konzept für ein Kommunalzentrum samt Nahversorger, Gastronomie und Veranstaltungsräumlichkeiten zu erarbeiten.

