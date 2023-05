Nach zahlreichen Bestplatzierungen im In - und Ausland siegten die beiden Vierbeiner des Marco Formanek auch in Tschechien und konnten so ihre Trophäensammlung ausbauen.

Der nächste Auftritt der beiden Preisträger findet in der näheren Heimat statt: Am 27. Mai, wenn in der Margithalle in Heidenreichstein mit der "Waldviertler Tripleshow" eine weitere Rassehundeausstellung über die Bühne gehen wird.

