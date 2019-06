Ein 57-jähriger Oberösterreicher fuhr gegen 15.40 Uhr in Eggern von der L8177 in Richtung L 8178. Vor der Kreuzung hielt er sein Fahrzeug an und wollte dann nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 39-jähriger Eggerner sein Motorrad in der entgegengesetzten Richtung.

Im Kreuzungsbereich stieß er rechtwinkelig gegen den Transporter und kam zu Sturz. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Eggerner ins Landesklinikum Waidhofen eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.