Nahversorger-Idee geplatzt, jetzt Pläne für „Kommunalzentrum“

Mit der Schließung der Filiale der Raiffeisenbank ging auch in Eggern ein Teil Infrastruktur verloren. Und das war heuer nicht der erste: Im Frühjahr hat wie berichtet der Nahversorger von Familie Dietrich geschlossen. Schon im Sommer kündigte ÖVP-Bürgermeister Karl Schraml an, einen Nahversorger über einen Verein betreiben zu wollen – und zwar in den Räumlichkeiten des bisherigen Geschäftes. Daraus wird vorerst nichts, die Gemeinde feilt allerdings an einem Plan B.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die in den nächsten Monaten ein Konzept für ein „Kommunalzentrum“ ausarbeiten soll. Es gebe die Möglichkeit, ein Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Gemeindeamt zu erwerben, sagt Schraml. In den nächsten Schritten gehe es um Gespräche mit den Eigentümern und Fragen zur Finanzierung. Er wolle der Arbeitsgruppe nichts vorschreiben, könne sich für das Kommunalzentrum neben einem Nahversorger aber auch einen Bereich für Veranstaltungen vorstellen.

Im Sommer war Schraml – auf Basis der damaligen Pläne – von einem Start des neuen Nahversorgers im März 2022 ausgegangen, man wollte drei Mitarbeitern eine Beschäftigung bieten. Und nun? Dass die ursprünglichen Pläne verworfen werden mussten, dafür gebe es mehrere Gründe, sagt der Bürgermeister: „Es geht uns jetzt um eine größere Gesamtlösung.“ Für den Nahversorger sei ein Start vor dem Frühjahr 2023 deshalb nicht realistisch. Die „Wunschlösung“ ist allerdings nicht der Betrieb über einen Verein.

„Im besten Fall findet sich ein Pächter, der hier selbständig arbeiten möchte. Im Obergeschoß des vorgesehenen Gebäudes könnten wir ihm sogar eine Wohnung anbieten“, hofft Schraml. Ins Budget für 2022 wurde das Kommunalzentrum jedenfalls mit 380.000 Euro aufgenommen.