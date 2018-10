Der Gemeinderat in Eggern demonstrierte Einigkeit und wählte Karl Schraml einstimmig zum neuen Bürgermeister. Als Vizebürgermeisterin wird in Hinkunft Renate Biedermann ihm zur Seite stehen und das freigewordene Gemeinderatsmandat geht an Bernhard Strohmeier (alle sitzend).

| Franz Dangl