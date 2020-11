„Ehrentraud Schmalzbauer war im Ort sehr beliebt. Dass sie gesundheitliche Probleme hatte, hat man gewusst“, betont Bürgermeister Karl Schraml betroffen über den tragischen Tod seiner Gemeindebürgerin.

Die Witwe war laut Polizei kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Auto in Eggern, von Dietweis in Richtung Grünau, unterwegs. Bei der Kreuzung L8178/L63 fuhr sie gerade auf eine Grüninsel auf und prallte gegen einen Baum.

Zeugen hätten beobachtet, dass Ehrentraud Schmalzbauer schon vor dem Anprall auf den Baum über den Lenkrad zusammengesackt gewesen sein soll. „Angeblich ist ein Arzt aus dem Bezirk Zwettl als Erster an der Unfallstelle gewesen“, berichtet Bürgermeister Schraml.

Leider konnten auch die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der 62-Jährigen nicht mehr helfen, sie verstarb an der Unfallstelle. An dieser wurden bereits in Gedenken an die Verstorbene einige Kerzen aufgestellt.