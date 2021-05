Der Landwirt, der von 2000 bis 2005 das Amt des Vizebürgermeisters in der Gemeinde Kirchberg am Walde innehatte, kam 1985 in den Gemeinderat. Von 1995 bis 2000 war er geschäftsführender Gemeinderat.

Das Begräbnis von Johann Waas findet am 21. Mai in seiner Heimatpfarre Süßenbach statt. Die Seelenmesse beginnt um 14 Uhr. Ab 10 Uhr besteht die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung.