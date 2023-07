Fachabschlussprojekt: Zertifikate an Schüler der PTS Gmünd übergeben

Am 28. Juni trafen die Schüler der Polytechnischen Schule Gmünd im Saal der Wirtschaftskammer zusammen, wo zahlreiche Zertifizierungen verteilt wurden. Die Schüler hatten im abgelaufenen Schuljahr die Möglichkeit, sich für eine Fachrichtung zu entscheiden und hier eine Art Eignungsprüfung abzulegen. Die Fachrichtungen gingen von Metall, Holz, Elektro, Bau, Handel und Büro über Tourismus, Gesundheit und Wellness, wie Dienstleistungen.

Die Prüfer kamen aus der Praxis und es wurden nach Anfertigung eines Werkstückes, auch Fachgespräche mit denen aus der Praxis kommenden Prüfern geführt, welche ihre Beurteilung abgaben. Da es sich um ein einzigartiges Projekt der PTS-Gmünd seit fünf Jahren handelte, bedankte sich der Direktor Christoph Jindra für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Firmen. „Diese Leistungsprüfung soll eine Vorbereitung für die spätere Lehrabschlussprüfung sein“, meinte er bei der Begrüßung.

Die Ehrengäste Bundesrätin Margit Göll, Bürgermeisterstellvertreter Hubert Hauer, und Doris Schreiber von der Wirtschaftskammer dankten dem Lehrerteam und sprachen den jungen Leuten Mut und Erfolg zu. Bezirkshauptmann Christian Pehofer meinte, da er selber Akademiker sei, stünde ihm zu, zu sagen: Es brauche nicht nur Akademiker, sondern auch viele Personen, die praktische Arbeit machen, und sprach den angehenden Lehrlingen Mut und Ausdauer zu.

Holzstemmeisen-Set für tolle Leistung

Dass enorme Leistungen von den jungen Leuten geboten werden können, zeigte Richard Frei, der mit seiner Holzarbeit, die auch vorgezeigt wurde, beim Viertelsbewerb den 1. Platz und beim Landesbewerb den 3. Platz in Holztechnik errang. Sein Wunsch beim Landesbewerb mit einem ordentlichen Werkzeug antreten zu können, ging in Erfüllung. Richard bekam aufgrund seiner besonderen Verdienste von Lehrerin Sandra Sabelko ein sechsteiliges Holzstemmeisenset überreicht.

Alle 55 angetretenen Schüler und Schülerinnen haben das Fachabschlussprojekt bestanden. Einen ausgezeichneten Erfolg erreichten unter anderem in den technischen Fachrichtungen Nikola Meixner (Holztechnik) und Liana Bichler (Metalltechnik). Bei Handel und Büro schloss Leonie Strondl mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Jessica Schmidt, Aneta Schusterova und Lena Traun wurden im Fachgebiet Gesundheit/Schönheit/Soziales/Tourismus mit ausgezeichneter Leistung geehrt, was die jungen Damen sehr stolz machte.

Bei den Burschen bekamen neun ein Zertifikat mit ausgezeichneter Leistung: Fabian Weiß in Bautechnik, Niklas Cenkwitz, Florian Hable und Adrian Stippl in Elektrotechnik, Simon Preissl in Gesundheit, Soziales und Tourismus, Georg Bruckner, Norbert Forc und Julian Klein in Metalltechnik und Richard Frei in Holztechnik.