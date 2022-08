Softeis nach eigener Rezeptur: Neues von Eismacherin „Franzi“

Werbung

Man hätte meinen können, Franziska „Franzi“ Thaller lässt es nun ruhiger angehen, nachdem sowohl für die Schirmbar als auch für die Eisdiele im Alten Rathaus am Gmünder Stadtplatz neue Pächter gefunden wurden. Beide Bereiche wurden jahrelang von Thaller geführt.

Beim Heurigen der Feuerwehr Eibenstein hatte sie für die Besucher allerdings eine Überraschung parat: In den vergangenen beiden Jahren hat sich die Eismacherin mit Softeis beschäftigt. Weil ihre Kreationen das Testen und Probieren nun erfolgreich überstanden hatten, war es Zeit, das Eis einem breiteren Publikum anzubieten. „Mir war es wichtig, keine fertigen Mischungen zu verwenden. Dieses Softeis basiert auf meiner eigenen Rezeptur“, sagt sie. In Eibenstein wurden die Geschmacksrichtungen Vanille und Haselnuss angeboten: „Alles, was sich gut in der Maschine verrühren lässt und keine Bröckchen hat, funktioniert gut.“

Beim Heurigen war das Softeis ein Versuch um zu sehen, wie es ankommt: „Es hat seine eigenen Liebhaber, die das besonders Cremige bevorzugen“, sagt Thaller. Im kommenden Frühling soll ihr neues Produkt auch auf den Stadtplatz kommen.

Faszination fürs Eismachen blieb auch in der Pension

Dort möchte es Franziska Thaller nämlich in Kooperation mit Pächter Christian Wurz in der Eisdiele im Alten Rathaus anbieten. 2016 hatte sie den dortigen Eisverkauf samt Produktion an Alexandra Kreindl übergeben – und war damit eigentlich in den Ruhestand getreten. Die Faszination fürs Eis hat „Franzi“ aber auch in der Pension nicht losgelassen: „Das ist so in mir drinnen. Ich überlege oft, was ich noch probieren könnte, welche Geschmäcker sich kombinieren lassen. Manches ergibt sich dann auch zufällig“, erzählt sie.

Dass sich ihr Eis zu einem derartigen Zugpferd für den Stadtplatz mausert, habe sie anfangs nicht gedacht. Aber: Schon damals sei es ihr ein Anliegen gewesen, mit natürlichen Produkten zu arbeiten. Und das gelte nun auch für das neue Softeis.

