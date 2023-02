Von der Lainsitz an die Ostsee: Alfred Pichlers Weg als Gastronom

Seit 40 Jahren ist der gebürtige Eichberger Alfred Pichler ein erfolgreicher Koch mit großer Leidenschaft. Vor Jahren verschlug es ihn nach Dänemark. Ihm gehören ein Restaurant und ein Hotel in Frederiskhavn.

Pichler wollte schon immer Koch werden. In seinem Lebenslauf scheint als Ausbildungsstätte eine Top-Adresse auf: das Hilton in Wien. „Der Küchenchef, der erst kürzlich verstorben ist, hat mich geprägt. Von ihm konnte ich viel lernen. Das hat mich bestärkt, weiterzulernen und auch ins Ausland zu gehen“, erzählt er. Nach seiner Lehre kochte er im Wiener Palais-Hotel und im Hilton in Toronto/Kanada, ehe er 1986 zum ersten Mal in Dänemark, bei Rosdahls oder im Color Hotel Skagen, landete.

Tochter sollte Heimat kennenlernen

In Dänemark fand Pichler auch sein privates Glück: Er heiratete seine Lise und kehrte nach der Geburt von Tochter Lonnie ins Waldviertel zurück. „Mir war einfach wichtig, dass unsere Tochter meine Familie und meine Heimat kennenlernen kann“, sagt er. Der Aufenthalt in der Heimat dauerte knapp zwei Jahre, in denen Alfred Pichler als Küchenchef im Kurhaus Bad Großpertholz fungierte. Mit Frau und Kind kehrte er nach Dänemark zurück, in die an der Ostseeküste gelegene Hafenstadt Frederiskhavn. Er arbeitete wieder in Hotels, ehe er 2005 das Restaurant Mollehuset übernahm.

Seither sind Alfred und Lise Pichler erfolgreiche Gastronomen. 2013 pachteten sie das neben ihrem Lokal gelegene Hotel. „Sowohl das Restaurant als auch das Hotel laufen gut. Die Pandemie haben wir glimpflich überstanden“, sagt Pichler, den Tochter Lonnie im Marketingbereich unterstützt. Mittlerweile beschäftigt er 25 Mitarbeiter: „Auch hier ist es schwierig, Personal zu finden. Die Jugend ist leider nicht an einer Arbeit im Gastronomiebereich interessiert.“

Dänen kennen keine Knödel

Die Küche gehört dem Eichberger, der vorwiegend nordische Gerichte und Fischgerichte kredenzt: „Immer wieder gibt es bei uns österreichische Wochen, mit Schnitzel, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und natürlich Schweinsbraten mit Knödeln. Die kennt man in Dänemark nicht. Aber wenn ich erzähle, wo ich herkomme und wie Knödel zubereitet werden, dann werden die Gäste neugierig und sind total überrascht, wie gut sie schmecken.“

Mit dem Erlernen der dänischen Sprache hat er sich anfangs doch etwas schwer getan. „Aber mit Englisch kommt man überall durch und viele Dänen sprechen auch Deutsch.“ Er sei immer stolz darauf gewesen, Österreicher zu sein. Den Schritt, nach Dänemark zu gehen, habe er aber nie bereut, „auch wenn die Arbeitstage lang sind und es nicht oft Gelegenheit zum Entspannen gibt.“

Diese nimmt er sich, um in der Heimat seine Mutter und die Geschwister zu besuchen. Es kommen auch Verwandte und Bekannte nach Dänemark. „Frederiskhavn ist eine schöne Stadt, mein Hotel und Restaurant liegen idyllisch im Wald, das gefällt den Urlaubern.“

Zukunft in Dänemark

Wie seine Zukunft aussehen wird, ist klar: „Ich bleibe in Dänemark. Mittlerweile habe ich das Elternhaus in Eichberg übernommen und werde in der Pension bestimmt längere Urlaube hier verbringen. Aber das wird noch dauern. Denn wenn es meine Gesundheit erlaubt, möchte ich noch einige Jahre arbeiten, es macht mir sehr großen Spaß“, sagt Pichler: „Und wenn es meinen Gästen gut geht, dann geht es auch mir gut.“

