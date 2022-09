Unfall am Waller: Fahrzeug landete im Straßengraben der B41 .

Am Montagnachmittag standen die Feuerwehr Eichberg, Polizei und Notarzt an der B41 im Einsatz: Am Waller kam ein Pkw laut Feuerwehr beim Überholvorgang ins Schleudern und gelangte in den Straßengraben.