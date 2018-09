Drei Baum-Techniker waren beauftragt, Messungen an den Bäumen in der Eichenallee in Schrems, durchzuführen. Da es sich hier um eine historische, über 200 Jahre alte Allee handelt, will man diese erhalten und Windschäden zu vermeiden, bzw weiteres Abstreben von Ästen und damit Gefahren für Menschen und Sachen hintanhalten. Die Messungen sind äußerst kompliziert und aufwändig.